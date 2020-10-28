Мирзагалиев: Новый Экокодекс Казахстана отвечает интересам экологии, общества и экономики

Один из значимых принципов, прописанных в документе, "загрязнитель платит".

В среду депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили в первом чтении проект нового Экологического кодекса. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев представил палате документ.

Как известно, нормы нового Экокодекса призваны улучшить состояние окружающей среды.

Один из значимых принципов, прописанных в документе, "загрязнитель платит".

Государство должно создать такие условия, при которых природопользователи должны принять все меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, чем платить экологические штрафы. В случае возникновения экологического ущерба природопользователь обязан восстановить окружающую среду до первоначального состояния, - проинформировал М.Мирзагалиев.

Еще одна норма, призванная значительно улучшить состояние экологии, обязанность крупных предприятий внедрять наилучшие доступные технологии.

С внедрением наилучших доступных технологий изменится текущая экологическая ситуация в стране. На первом этапе запланирован перевод на наилучшие доступные технологий 50 крупнейших предприятий из нефтегазовой, горно-металлургической, химической и электроэнергетической отраслей, на которых приходится 80% загрязнения, - уточнил министр.

Для предприятий будет дан переходный период для реализации данной нормы.

Проектом также предусмотрена обязанность местных исполнительных органов финансировать природоохранные мероприятия за счет поступающих экологических платежей в объеме 100%.

В настоящее время в действующем законодательстве отсутствует обязательность целевого расходования поступивших платежей за эмиссии на природоохранные мероприятия. И это привело к тому, что лишь порядка 45% поступающих средств местные исполнительные органы распределяют на охрану окружающей среды, - отметил министр.

В проекте Кодекса также предусмотрено требование о прохождении оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в отношении крупных предприятий "Первой категории".

Общественность участвует во всех стадиях ОВОСа (4 стадии - заявление о намерениях, сфера охвата ОВОС, отчет ОВОС, заключение о результатах ОВОС).

Обязательной ОВОС будут подлежать объекты 1-ой категории, объекты 2-ой категории проходят через скрининг (процедура необходимости или отсутствия необходимости проведения ОВОС).

Кодексом также прописана "иерархия отходов", направленная на поэтапное обращение с отходами.

Это значит, что в первую очередь, необходимо минимизировать образование отходов. Образованные отходы нужно повторно использовать, перерабатывать, утилизировать. И лишь, в последнюю очередь, захоранивать на полигонах. Также, будет осуществляться информирование населения о рациональной системе сбора, утилизации и переработки ТБО и раздельного сбора отходов. Классификация отходов приведена в соответствии с Европейским каталогом отходов и будет содержать перечень как неопасных, так и опасных отходов, - рассказал Мирзагалиев.

Чтобы системно решить вопрос незаконных свалок в новом Экологическом кодексе предусмотрен вопрос обязательного установления GPS - датчиков на мусоровывозящем транспорте.

Депутат палаты Махамбетов Мансурхан отметил, что проект нового Экологического кодекса является "важным законодательным актом, как в создании безопасной для жизни и здоровья человека окружающей среды, так и в сохранении природных ресурсов, являющихся фундаментом долгосрочного экономического развития нашей республики".

По словам депутата, документ "предусматривает новые подходы в регулировании экологических отношений с учетом стандартов и опыта стран ОЭСР, что будет способствовать улучшению экологических показателей окружающей среды и сохранению ресурсного потенциала страны".

В рамках заседаний профильной рабочей группы мажилиса были рассмотрены и обсуждены более 2000 предложений и поправок.

Спикер палаты Нурлан Нигматуллин отметил в ходе заседания необходимость доработки отдельных норм проекта до второго чтения.

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