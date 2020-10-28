Михаил Кукушкин обыграл Федерико Дельбониса и вышел в 1/8 финала на Astana Open

В 1/8 финала Михаил Кукушкин сразится с первым сеяным турнира Бенуа Пэром.

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин начал выступление на турнире серии ATP 250 Astana Open с игры против победителя Кубка Дэвиса в составе сборной Аргентины, 76-й ракетки мира Федерико Дельбониса, сообщает zakon.kz.

Кукушкин уверенно начал первый сет, изящными ударами завершал розыгрыши. Аргентинец - левша плотно подгружал соперника с форхэнда и уже в середине сета сделал первый брейк. Кукушкин собрал в кулак всю концентрацию, и обратный брейк не заставил себя ждать. Теннисисты в концовке партии упорно держали свою подачу, так первый сет перешел в тай-брейк, где с минимальным преимуществом победил Дельбонис.

В начале второго сета Кукушкин навязал Дельбонису более быстрый, атакующий теннис с длинными розыгрышами и повел в счете с брейком, не дав аргентинцу отыграться. Это в итоге принесло казахстанцу уверенную победу в партии.

В решающем сете Михаил Кукушкин уже в третьем гейме забрал подачу соперника. Следующий гейм на своей подаче он забрал под ноль, а затем последовал еще один брейк, обеспечивший казахстанцу комфортное преимущество в счете и победу в этом матче: 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

В 1/8 финала Михаил Кукушкин сразится с первым сеяным турнира Бенуа Пэром.

Турнир серии ATP 250 впервые проводят в Казахстане. Игры в Нур-Султане проходят без зрителей на трибунах из-за пандемии коронавируса. Все трансляции матчей показывает телеканал QAZSPORT. Общий призовой фонд составляет 275 тысяч долларов.

В статусе генерального спонсора на ATP 250 Astana Open присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.

Партнеры: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, Terra Motors, Jaguar и​ Land Rover, Тeсhnodom, Aqua Rossa, Technogym, Нead, ASU.

Информационные партнеры: Qazaqstan, Qazsport, Setanta, Zakon.kz, Informburo, 31 канал, Forbes.kz, Business FM.

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