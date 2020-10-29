Хиллари Клинтон стала членом коллегии выборщиков, помешавшей ей стать президентом

Бывшая госсекретарь США выразила уверенность в том, что по итогам выборов в Нью-Йорке ей придется проголосовать Джо Байдена.

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон стала членом коллегии выборщиков в американском штате Нью-Йорк, что позволит ей на собрании после президентских выборов поддержать кандидата на высший государственный пост, за которого проголосует большинство жителей штата, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее заявление Клинтон, проигравшая на выборах 2016 года республиканцу Дональду Трампу, сделала в среду в интервью радиостанции Sirius XM.

Я стала членом коллегии выборщиков в Нью-Йорке, - заявила бывшая госсекретарь США. - Я уверена, что по итогам выборов в Нью-Йорке мне придется проголосовать за [кандидата в президенты США от демократов] Джо [Байдена] и [кандидата в вице-президенты] Камалу [Харрис].

В 2017 году Клинтон выступала за то, чтобы избавиться от института коллегии выборщиков в США. "Я считаю, что ее нужно упразднить, - отмечала экс-госсекретарь. - Я бы хотела, чтобы мы ушли от этого".

В США получение большего числа голосов избирателей не гарантирует кандидату победы на президентских выборах, поскольку они не являются прямыми. Последнее слово остается за коллегией выборщиков. На выборах 2016 года Трамп одержал победу над Клинтон, хотя за него проголосовали примерно на 3 млн граждан меньше.

Иными словами, по общему числу голосов избирателей бывшая первая леди опередила соперника в пропорции 48,2% против 46,1%, однако из-за действующей в США системы непрямых выборов это не сыграло никакой роли. Республиканец заручился 304 голосами коллегии выборщиков против 227 голосов у экс-госсекретаря.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.

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