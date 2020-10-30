Huawei Watch GT 2 Pro - умные часы для лыжников и сноубордистов

Предзаказ стартовал с 26 октября, а со 2 ноября устройства поступят в продажу во все крупные магазины электронной техники.

Компания Huawei представляет в Казахстане Huawei Watch GT 2 Pro - новые умные часы для любителей зимних видов спорта, таких как горные и беговые лыжи, сноуборд.

Новинка облачена в прочный титановый корпус с премиальным дизайном и имеет самые передовые профессиональные функции отслеживания параметров организма. Новые смарт-часы способны работать без подзарядки до двух недель и поддерживают беспроводную зарядку.

В режиме горнолыжного спуска Huawei Watch GT 2 Pro отслеживают среднюю скорость, дистанцию, траекторию, перепад высот, максимальный уклон, изменение пульса, насыщение крови кислородом и другие параметры. Голосовые напоминания помогут придерживаться безопасного стиля катания. Обновленная технология Huawei TruSeen™ 4.0+ измеряет пульс в режиме реального времени, вовремя предупреждая о превышении допустимых значений, а также отслеживает максимальное потребление кислорода, время восстановления организма и многое другое. Экран и задняя панель часов устойчивы к царапинам, благодаря прочному сапфировому стеклу, а 200 различных вариантов циферблатов открывают возможности для настройки персонального стиля.

Часы Huawei Watch GT 2 Pro будут доступны в Казахстане в двух цветах: "туманно-серый" (классическая версия) и "черная ночь" (спортивная версия). Предзаказ стартовал с 26 октября, а со 2 ноября устройства поступят в продажу во все крупные магазины электронной техники. В рамках акции предзаказа, покупатели сделавшие предоплату в размере 10 тысяч тенге, получат скидку в размере 20 тысяч тенге при покупке.

Рекомендованная розничная цена спортивной версии Huawei WATCH GT 2 Pro в черном цвете составит 129 990 тенге (по акции - 109990 тенге), стоимость классической версии Huawei WATCH GT 2 Pro с серо-коричневым кожаным ремешком — 139990 тенге (по акции- 119990 тенге).

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