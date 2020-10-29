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В Алматы снесли незаконную пристройку к элитному ЖК

Все работы проводились без проектной документации и экспертизы.

Фото : пресс-служба акимата29 октября 2020, 12:18

По решению суда в Бостандыкском районе города были снесены незаконные строения, на которые были многочисленные жалобы жильцов ЖК Изумруд , сообщает zakon.kz.

Внеплановая проверка в отношении собственника нежилого помещения, показала, что с южной стороны многоквартирного жилого комплекса осуществлено строительство пристроек к нежилому помещению на собственном земельном участке, также произведена внутренняя перепланировка помещения путем устройства и демонтажа межкомнатных перегородок.

Все работы проводились без проектной документации и экспертизы, без сопровождения авторского и технического надзоров, без уведомления уполномоченного органа о начале производства строительно-монтажных работ и без архитектурно-строительного проекта.

В итоге собственник ТОО "Аркон строй" был признан виновным за нарушение четырех статей КоАП и двух статей "Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан".

Управлением было инициировано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы о сносе незаконно возведенных пристроек.

28 октября решение СМЭС Алматы исполнено путем принудительного сноса.

Со своей стороны акимат Алматы предупреждает всех собственников незаконного строительства о необходимости вести все без исключения строительные работы в рамках действующего законодательства.


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