Назначен заместитель акима Мангистауской области

Им стала Калмуратова Гульмира.

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, распоряжением акима Мангистауской области Серикбая Трумова, заместителем акима Мангистауской области назначена Калмуратова Гульмира Муратовна, сообщает zakon.kz.

Калмуратова Гульмира Муратовна родилась в 1969 году. Имеет высшее образование по специальностям "учитель истории, обществоведения и государственного права", "юрист, специалист в области государственной службы".

Трудовую деятельность начала в 1986 году учителем истории в средней школе №6 г. Жанаозен. С 1995 по 1998 годы - главный специалист – юрист администрации г. Жанаозен. С 1998 по 2003 годы работала заместителем акима города Жанаозен, с 2003 по 2007 годы - заместителем акима города Актау. С 2007 по 2017 годы работала руководителем Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, затем руководителем Управления внутренней политики Мангистауской области. С 2017 по 2019 годы работала заместителем акима города Актау по социальным вопросам.

С января 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя директора по экономическим вопросам Палаты предпринимателей Мангистауской области.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!