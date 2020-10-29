Как в Павлодарской области готовятся к возможной новой волне КВИ

Павлодарская область к потенциальным вызовам готова – обеспеченность оборудованием, лекарствами, кадрами и другими необходимыми ресурсами значительно усилена.

Что меняется в системе здравоохранения Павлодарской области и как она укрепляется в ожидании возможной волны COVID-19, рассказал и.о. руководителя профильного управления региона Айдар Ситказинов, сообщает zakon.kz.

По его словам, Павлодарская область к потенциальным вызовам готова – обеспеченность оборудованием, лекарствами, кадрами и другими необходимыми ресурсами значительно усилена. Так, резерв коечного фонда увеличили почти до 5000 мест, количество аппаратов ИВЛ уже довели со 100 до 270, в течение месяца число приборов вырастет в общем в 3,5 раза, а кислородное обеспечение в больницах усилили в шесть раз.

В этом году в регион пришли 147 молодых врачей и 129 средних медицинских работников, - ответил Ситказинов на вопрос об усилении кадрового резерва. – Проблема в том, что сначала молодые специалисты должны окончить вуз, потом – резидентуру. Однако в этом году акимат области пошел навстречу, и 47 выпускников бакалавриата, окончившие вузы Нур-Султана, Семея и Караганды, пошли в резидентуру за счет местного бюджета. После они должны приехать работать к нам. Теперь мы ждем анестезиологов, реаниматологов, инфекционистов, неонатологов. Это специалисты, которые нам необходимы.

23 октября в Павлодаре состоялась официальная сдача модульного инфекционного госпиталя в эксплуатацию. Полностью оборудованный всем необходимым и обеспеченный системой подачи кислорода к каждой койке, он рассчитан на 200 мест и в числе прочего имеет собственную операционную. Кроме того, сейчас строится инфекционное отделение на 60 коек при Областной больнице им. Г. Султанова.

На днях в Павлодарской области ожидают прибытие передвижных медицинских комплексов, которые отправятся в села и будут обслуживать жителей отдаленных аулов, а автопарк станции скорой помощи Павлодарской области пополняется 109 новыми реанимобилями.

Созданный летом лекарственный стабилизационный фонд Павлодарской области на сегодня обеспечен более чем двухмесячным запасом жаропонижающих, противовирусных и других препаратов, необходимых при лечении КВИ и пневмонии, - всего 36 наименований. В регионе работают 166 полностью оснащенных мобильных бригад, которые оказывают медицинские услуги на дому.

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