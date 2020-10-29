Лукашенко создает народные дружины из бывших военных

Президент Беларуси поручил сделать не формальной работу народных дружин, привлечь бывших военных и дать им оружие.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил усилить народные дружины по обеспечению правопорядка бывшими военнослужащими, а также предоставить им оружие, передает zakon.kz со ссылкой на БелТА.

По его словам, дружины уже начали работать, "но еще в полную силу не развернулись".

Как отметил Лукашенко, многие бывшие военнослужащие уже изъявили желание принять участие в обеспечении правопорядка.

Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю, - сказал Лукашенко.

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