Три мешка марихуаны изъяли полицейские в СКО

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Полицейские СКО изъяли почти 60 кг марихуаны, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Крупную партию марихуаны изъяли полицейские СКО. Операция прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия “Қарасора”.

25 октября в Петропавловске на пересечении улицы Кизатова и улицы Хименко сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО остановили автомашину Toyota Mark 2 под управлением 44-летнего водителя. Его пассажиром был 50-летний горожанин. В багажнике автомобиля были обнаружены три мешка, перевязанные скотчем, в которых находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, вещество является марихуаной высушенной. Общий вес изъятого — 59 кг 770 гр, что относится к особо крупному размеру Установлено, что наркотики принадлежат пассажиру. С его слов, он приобрел наркотики у неизвестного лица и нанял водителя для перевозки, не ставя в известность о содержимом мешков.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса РК “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта”. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Это одна из самых крупных партий наркотиков, изъятых в области с начала года. Всего с начала года начала года из незаконного оборота изъято свыше 390 кг различных наркотических средств, в том числе 1 кг 690 гр синтетических препаратов. К уголовной ответственности привлечено 85 человек. 120 фактов незаконного обращения с наркотиками выявлено только в рамках ОПМ “Қарасора”, которое проводится в области с мая по октябрь включительно, — сообщает заместитель начальника ДП СКО Руслан Назаров.

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