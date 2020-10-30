За сутки в Казахстане выявили 195 новых случаев пневмонии
Зафиксировано 2 летальных исхода.
Фото : newtimes.kz30 октября 2020, 09:16
За прошедшие сутки, 29 октября, зафиксированы 195 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции,сообщает zakon.kz.
Также по информации Минздрава, зафиксировано 2 летальных исхода и 28 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 37574, летальных случаев - 399, выздоровевших - 28687.
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