Глава подразделения Минсельхоза в Талдыкоргане пытался "купить" военный билет

В сумме 425 000 тенге.

Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя Талдыкорганского регионального филиала РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, передает zakon.kz.

Его подозревают в покушении на дачу взятки.

Он подозревается в том, что 26 октября 2020 года совершил покушение на дачу взятки в сумме 425 000 тенге за признание заинтересованного ему лица непригодным к воинской службе и выдачу соответствующего военного билета. Расследование продолжается. Другие сведения в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК не подлежат разглашению, - сообщили в Антикоррупционной службе.

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