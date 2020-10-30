В Мажилисе обсудили развитие науки в посткризисный период

Участники заседания подняли тему усиления связи науки с производством.

На расширенном тематическом заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию обсуждены новые подходы в развитии отечественной науки в посткризисный период, сообщает zakon.kz.

В заседании, которое состоялось посредством видеоконференцсвязи, приняли участие руководители государственных органов, Национальной академии наук, научных организаций и вузов, представители "Академии Елбасы", национальных научных советов, НПП "Атамекен", общественных организаций.

Открывая заседание, председатель Комитета Бейбут Мамраев акцентировал внимание на том, что "для общества интерес представляет наука или, точнее, ее достижения, прошедшие коммерциализацию. Нам необходим, как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, отдельный документ по научно-технологическому развитию страны. Первостепенной задачей станет привлечение науки для решения прикладных проблем национального уровня".

В ходе заседания, в частности, обсуждены меры, принимаемые по реализации Послания Главы государства "Казахстан в новой реальности: время действий", в т.ч. по совершенствованию работы национальных научных советов, грантового финансирования науки.

Отдельным вопросом стали законодательные основы медицинской науки, заложенные в новом Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения", а также основные проблемы в сфере фармацевтической и медицинской науки и пути их решения.

Участники заседания также подняли тему усиления связи науки с производством. Среди обсужденных вопросов - обязательства компаний-недропользователей по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам для улучшения своей деятельности при разработке месторождений с применением новых технологий.

Особое внимание уделено использованию потенциала отечественных ученых, в т.ч. молодых, важности повышения социального статуса и роли казахстанских ученых, оплаты их труда, пересмотра порядка назначения руководителей подведомственных научных организаций и центров, создания условий для научно-исследовательской работы докторантов в вузах и НИИ республики.

Речь также шла о проблемах аграрной науки, о взаимодействии бизнес-сообщества с научными организациями в различных отраслях экономики.

С содокладом выступила депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова, которая проинформировала участников заседания о работе для совершенствования законодательства по вопросам науки.

Мы не должны забывать о роли персоналий в науке. Яркие ученые с высокой компетенцией и репутацией создают не только научную школу, но и поле притяжения молодых ученых, что позволяет сохранять преемственность, - отметил Бейбут Мамраев.

При этом Председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию подчеркнул, что государство, увеличивая финансирование, помогая коммерциализировать результаты, привлекая бизнес, флагманов экономики к форсированному развитию науки, вправе ожидать отдачи в виде реальных прорывных идей и проектов.

По итогам заседания выработаны рекомендации заинтересованным государственным органам, в которых учтены проблемные вопросы, поднятые ранее на заседании Президиума Фракции партии "Nur Оtan".

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