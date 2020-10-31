Определились все полуфиналисты Astana Open

Турнир серии ATP 250 впервые проводят в Казахстане. Игры в Нур-Султане проходят без зрителей на трибунах.

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин за выход в полуфинал турнира серии ATP 250 Astana Open в Нур-Султане боролся с Эмилем Руусувуори. 21-летний финн попал в основную сетку, успешно пройдя квалификацию, а затем победил казахстанского дебютанта Тимофея Скатова и австралийца Джордана Томпсона, сообщает zakon.kz.

У Михаила Кукушкина позади два сложных матча: сначала он нанёс поражение аргентинцу Федерико Дельбонису, а накануне совершил настоящую сенсацию, в трех сетах обыграв главного претендента на победу, первого сеяного Astana Open, Бенуа Пера из Франции.

Михаил Кукушкин в четвертьфинале выбрал прием и, уступив первый гейм Эмилю Руусувуори, в первом сете показывал уверенную игру на своей подаче. Казахстанец направлял мячи в противоположные от соперника углы, вынуждая его ошибаться. Но и Руусувуори был максимально собран, перехватывал инициативу сразу после не самых удачных ударов Кукушкина, что привело финна к брейку в шестом гейме. Желая как можно быстрее отыграть упущенный гейм, Кукушкин рисковал, пробивал острые форхенды на вылет. Руусувори помогала мощная подача (210 километров в час). Казахстанский теннисист не дрогнул на своей подаче и продолжал бороться за сет, но Эмилю Руусувуори хватило преимущества в один брейк, чтобы первая партия осталась за ним.

Второй сет начался с подачи Михаила Кукушкина, он по-прежнему старался остро играть по краям корта, но ошибки казахстанца позволили финскому теннисисту сразу повести с брейком, а затем и закрепить отрыв на своей подаче.

Борьба за третий гейм тоже осталась за Руусувуори. При счете 0:4 по геймам, Кукушкин один за одним отыгрывал брейкпоинты и, в итоге, смог сам открыть счёт. Казахстанец навязал затяжную борьбу финну и, в следующем гейме, на подаче Руусувуори, записал на свой счет великолепный приём на вылет. Сегодня теннисист из Финляндии отлично переходил в атаку с подачи. Оба следующих гейма и матч остались за Эмилем Руусувуори: 6:3, 6:1.

В полуфинале Эмиль Руусувуори встретится с третьим сеяным турнира, Адрианом Маннарино из Франции.

В другом матче за выход в финал сразятся Фрэнсис Тиафо (США) и Джон Миллман (Австралия).

Первая ракетка Беларуси и 83-й номер мирового рейтинга Егор Герасимов в каждом матче на Astana Open показывал выдающийся теннис, чего стоит только его последняя победа над Иржи Веселы. Но и соперник у Герасимова в четвертьфинале был неудобный – 64-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо из США, который в Нур-Султане играет на пике концентрации, сводя ошибки к минимуму.

С первых геймов теннисисты показывали острую, атакующую игру. Герасимов постепенно наращивал мощность подачи и темп игры, а Тиафо заставал соперника врасплох укороченными ударами. Никто из них не дал волю нервам на своей подаче и партия закономерно перешла в тай-брейк, где теннисист из США одержал победу с минимальным преимуществом.

Неудачный для Герасимова исход первого сета подтолкнул его к более активным действиям в начале второй партии, где он сразу же сделал брейк. Тиафо давил изо всех сил, чтобы отыграть отставание по счету. Герасимов не давал ему ни малейшего шанса на брейк всю партию, но дрогнул, уже подавая на сет. Второй шанс завершить партию в свою пользу, американский теннисист подарил белорусу, проиграв гейм под ноль. И снова Егор Герасимов перенервничал, на первом сетболе в этом гейме сделал двойную ошибку, на втором – отправил мяч в аут, но с третьей попытки все-таки забрал сет.

Оба игрока в решающем сете были на высоте. Фрэнсис Тиафо идеально выполнял уходящие удары, заставляя Егора Герасимова отбиваться. Представитель Беларуси точно выбирал направление удара, а к середине сета уже почувствовал полную уверенность и стал выходить к сетке сразу после подачи. Подача хорошо шла и у Тиафо, особенно в первый квадрат, с максимальной скоростью 217 километров в час. Несколько обидных ошибок у сетки стоили Тиафо гейма на своей подаче. Американец не сильно переживал из-за этого и сразу же оформил обратный брейк, не оставив Герасимову права на ошибку на его подаче. Тот ошибся, подавая при счете 5:6. С минимальным преимуществом в этом матче победителем вышел Фрэнсис Тиафо: 7:6 (7:5), 5:7, 7:5.

59-му номеру рейтинга ATP, американцу Томми Полу в соперники достался четвертый сеяный турнира, 45-я ракетка мира, австралиец Джон Миллман, которого болельщики хорошо помнят по матчу с Роджером Федерером на Australian Open в начале этого года, где Миллману оставалось всего два очка до победы, но дальше все равно прошел швейцарец.

В четвертьфинале Astana Open, Томми Пол и Джон Миллман показали то, что у них лучше всего получается: быстрый, атакующий теннис. Соперники не осторожничали и плотными ударами заставляли друг друга носиться из угла в угол. Пол старался укорачивать, но не всегда это приносило ему выигранные мячи. Первые проблемы на подаче возникли у американца уже в четвертом гейме. Упустив свою подачу, он тут же сделал обратный брейк, выровняв ситуацию. Уже в скором времени, благодаря еще одному брейку, Томми Пол ушел в отрыв, но не смог завершить сет на своей подаче. Теннисисты довели партию до тай-брейка, где шли ровно, пока Томми Пол с первой попытки не реализовал сетбол на подаче соперника.

Американец потратил много сил в первом гейме второго сета на своей подаче, но не смог его взять. Джону Миллману начало партии далось легче, соперник на этом отрезке чаще делал невынужденные ошибки. Австралийцу удалось повести с отрывом в два брейка, один из которых Томми Пол отыграл, показывая изящнейший теннис в концовке партии, но этого было уже недостаточно, Миллман со второй попытки подал на сет.

Даже после двух изматывающих сетов, теннисисты не сбавили скорость. В середине третьей партии, Томми Пол сделал важный брейк, но при счете 5:3 на своей подаче не реализовал два матчбола. Миллман своей игрой показал, что это еще далеко не конец. В итоге, в этом матче был сыгран еще один тай-брейк, в котором Пол повел 5:0, но Миллман совершил невероятный камбэк и вышел в полуфинал турнира: 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5).

Сегодня Адриан Маннарино втянул Маккензи Макдоналда в удобный для себя мягкий, спокойный теннис. Намного менее зрелищный, чем у Миллмана и Пола, которые играли до них. И чем дольше это продолжалось, тем больше у Макдональда дела шли из рук вон плохо.

Маннарино простыми, но точными комбинациями набирал очки. Скорость одной из его вторых вкрученных подач составила всего 91 километр в час, что тоже вызвало у американца необъяснимые трудности. Третий сеяный турнира диктовал свою игру, по правилам которой никто не пробивает мощные удары на вылет. Маккензи это явно не устраивало, но сделать он ничего не мог, взяв в первом сете лишь один гейм.

Это, конечно, не тот теннис, от которого у болельщиков захватывает дыхание, но тем не менее, Маннарино такая игра позволяет занимать достаточно высокую 39-ю строчку мужского рейтинга.

Представитель Франции, Адриан Маннарино, номинально, с сегодняшнего дня, был главным претендентом на победу в турнире, потому что первый и второй сеяные (Бенуа Пер и Миомир Кецманович) свои матчи уже проиграли. Но американского теннисиста Маккензи Макдоналда, который на старте турнира обыграл первую ракетку Казахстана Александра Бублика, нельзя было сразу списывать со счетов. В прошлой игре с Андреасом Сеппи, он показал, что умеет собраться в нужный момент, в итоге победив в матче после проигранного первого сета.

Ничего кардинально нового не придумал теннисист из США и после перерыва между сетами. На ошибках Маннарино он, наконец, реализовал брейкпоинт, но все еще уступал в счете 3:1. Затем, американец понял, что выигрывает очки после укороченных ударов, они и принесли ему еще один гейм. Нужно отдать должное Макдоналду, он не намерен был сливать матч. Француз растаскивал его по углам, Маккензи бежал за каждым мячом, даже выронив из рук ракетку. Во второй партии он смотрелся гораздо лучше, но не смог догнать Адриана Маннарино, позволив ему выйти в полуфинал Astana Open: 6:1, 6:4.

Турнир серии ATP 250 впервые проводят в Казахстане. Игры в Нур-Султане проходят без зрителей на трибунах. Трансляцию матчей показывает телеканал QAZSPORT. Общий призовой фонд составляет 275 тысяч долларов.

В статусе генерального спонсора на ATP 250 Astana Open присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.

Партнеры: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, Terra Motors, Jaguar и​ Land Rover, Тeсhnodom, Aqua Rossa, Technogym, Нead, ASU.

Информационные партнеры: Qazaqstan, Qazsport, Setanta, Zakon.kz, Informburo, 31 канал, Forbes.kz, Business FM.

Федерация тенниса Казахстана

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