Сотрудники центра намерены обращаться в Министерство здравоохранения.

В Актобе сотрудники детского реабилитационного центра жалуются на низкие зарплаты, сообщает zakon.kz.

Как сообщает Телеканал "Астана", они работают с особенными детьми с ДЦП, аутизмом и другими заболеваниями. Занимаются не только их лечением, но и образованием. Работа сложная, но зарплаты при этом небольшие, как у младшего медперсонала.

Акжайык Такенова десять лет работает логопедом. За работу с особенными детьми получает всего 65 тысяч тенге. По словам женщины, это мизерный оклад. При этом дополнительных поощрений специалист почти не получает.

По закону РК наш статус педагога здесь не сохраняется. Мы без статуса сейчас, работаем как медперсонал. Получаем заработную плату на уровне медперсонала. Не учитывается ни категория, ни надбавки, ни стаж. Мы требуем, что в связи с законодательством был рассмотрен статус педагога, работающего в сфере здравоохранения, - сказала логопед Акжайык Такенова.

В такой же ситуации и другие сотрудники детского реабилитационного центра. Они работают с детьми с ДЦП и аутизмом, а также теми, кто перенес сложные операции и травмы. Для таких малышей они не только врачи, но и учителя. Но несмотря на это, их труд оценивают, как младшего медперсонала.

Педагогам за работу в туберкулезных диспансерах, санаториях, санаторных профилакториях, отделениях ЦРБ и других организациях здравоохранения и школах-интернатах, дошкольных организациях образования санаторного типа, это получается "другие организации" – это мы. Там надбавка 60%, мы получаем надбавку 20%, - говорит эрготерапевт-дефектолог Алтынгуль Жантлеулова.

С отпуском у сотрудников центра тоже беда. Их коллеги в других подобных учреждениях отдыхают почти два месяца. Им же дают чуть больше сорока дней. Руководство центра ситуацию изменить не в силах. Небольшие зарплаты и короткий отпуск для сотрудников учреждения прописан в приказе Минздрава.

Согласно приказа Минздрава от 28 января 2020 года 60% от базового должностного оклада предусмотрен только для педагогов, работающих в туберкулезных организациях, это санатории, школы-интернаты по туберкулезному профилю. В данном случае, поскольку мы не относимся к таким учреждениям, педагогам выплачиваются положенные 20%, - сказала главный врач реабилитационного центра "Аяла" Гульнар Мамбетжанова.

На приказ Минздрава ссылаются и в областном управлении здравоохранения. Чиновники считают, требования работников центра слишком завышенные.

Они требуют 60%-ную надбавку, как в санатории "Чайка", где дети с туберкулезом. Когда они там круглосуточно и круглогодично образовательную деятельность получают. И государство оплачивает 60%. Но здесь другая ситуация, здесь они получают 20%-ную надбавку от БДО. Это нормально, это все согласовано, это все законодательно аргументировано, - прокомментировал зам. руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Нурлан Кожин.

Сотрудники центра намерены обращаться в Министерство здравоохранения.

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