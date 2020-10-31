В Карабахе заявили об обстреле центрального рынка в Степанакерте

Ранее МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве 30 октября договорились не целиться в мирное население.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявила об обстреле в субботу утром азербайджанскими вооруженными силами центрального рынка Степанакерта, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) заявили, что главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве 30 октября договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Утром Степанакерт подвергся ракетному обстрелу, мишенью вновь стали гражданские инфраструктуры. В 7.08 (9.08 нрст) в городе были слышны звуки взрывов. В ту же секунду включились сирены воздушной тревоги. На этот раз целью азербайджанских сил стал центральный рынок Степанакерта. Разрушена часть инфраструктуры гражданского назначения, мирному населению причинен большой материальный ущерб, - говорится в сообщении службы, размещенном в Telegram-канале официального информационного центра Карабаха.

Отмечается, что еще одним взрывом уничтожено жилое здание со всем имуществом, повреждены строения по соседству. "По предварительным данным, пострадавших нет", - заявили в госслужбе по ЧС.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий.

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