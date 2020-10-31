Бум интеллектуальных игр переживает Жетысу

Формат игры был прост и в то же время интересен - участникам предлагалось путем командного обдумывания с применением логики, смекалки и знаний ответить на действительно интересные вопросы разных категорий.

Всевозможные форматы "Что, где, когда?", "Своя игра", "БрейнРинг" и их новые интерпретации "Мозгобойня", "HeadPlay" и "MiBattle" набирают популярность в Алматинской области.

В течении последних двух месяцев проектным офисом "Рухани жаңғыру" по Алматинской области была организована интеллектуальная игра "IQ DODA", финал которой прошел на днях в Доме журналистов. Обладателей почетных мест наградили ценными призами и денежными сертификатами. Ведущим финала был известный отечественный ведущий интеллектуал Серик Акишев.

Формат игры был прост и в то же время интересен - участникам предлагалось путем командного обдумывания с применением логики, смекалки и знаний ответить на действительно интересные вопросы разных категорий.

Интеллектуальная игра проводилась на казахском и русском языках. Все вопросы в игре "IQ ДОДА" были взяты относительно мировоззрения, логики, сообразительности. Всего в игре семь туров. Вопросы демонстрируются на большом экране по 30-60 секунд и зачитываются ведущим. Затем, после объявления всех семи вопросов тура, они быстро зачитываются еще раз подряд и без задержек, после чего запускается обратный отсчет 100 секунд. За это время необходимо обдумать и внести свои ответы на листочки. По истечении 100 секунд листочки с ответами сдаются, - поделился организатор проекта, Ерасыл Толымбекулы.

Стоит отметить, что по всем районам и городам Алматинской области приняли участие более 600 человек. В финал прошли 7 команд.

Обладателями 1 места стала команда "ЭРУДИТЫ" с Аксуского района, ІІ место заняли "СЕРЕЖА, МОЛОДЕЦ!" с города Талдыкорган, а ІІІ место досталось "PRYMERIZ" с Панфиловского района.

Напомним, интеллектуальная игра "IQ DODA" была организована в рамках программы Елбасы Н.А. Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" с целью объединить представителей всех слоев населения вокруг идей Елбасы, интеллектуального развития в соответствии с новыми условиями современности.

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