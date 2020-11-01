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Саакашвили раскачивает обстановку в Грузии после выборов

Впервые выборы в стране проходили по смешанной систем.

Фото : Рамблер1 ноября 2020, 09:09

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию страны к всеобщей мобилизации, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Он пообещал, что вне зависимости от результатов выборов, которые прошли 31 октября в Грузии, голос противостоящих партии власти будет защищен.

Сейчас не время для конкуренции, голос каждого из вас должен быть защищен, — заявил Саакашвили в эфире телеканалу "Мтавари Архи!"

Призыв Саакашвили подействовал на лидеров оппозиции. Партии заявляют, что итоги парламентских выборов являются нелегитимными. Они призвали голосовавших граждан собраться в воскресенье в центре Тбилиси для проведения акции протеста.

Это были не выборы, это была война, — заявил мажоритарный кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. "[Власти осуществили] тотальную фальсификацию итогов выборов и акции протеста продолжатся до тех пор, пока не будут назначены повторные выборы, — считает лидер партии "Лейбористов! Шалва Нателашвили.

Заявления оппозиционеров были сделаны после того, как ЦИК Грузии опубликовала первые результаты прошедших парламентских выборов. После подсчета трети бюллетеней, на выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта". За нее отдали голоса около 55% избирателей. На втором месте — оппозиционный блок "Сила в единстве" с 24% голосов.

Всего в грузинский парламент предварительно проходят семь партий. Впервые выборы в стране проходили по смешанной системе: 120 мест в парламенте будут отданы депутатам от партийных списков, а 30 — по мажоритарным округам.


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