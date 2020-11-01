Политолог предупредил об угрозе войны США с Китаем

По его мнению, Пекин и Вашингтон борются за международный статус и престиж.

Американский политолог Кристофер Лейн обратил внимание на то, что США и Китай взяли курс на вооруженное противостояние, передает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом он написал в статье для журнала Foreign Affairs.

По его мнению, Пекин и Вашингтон борются за международный статус и престиж, и текущая остановка повторяет ситуацию, сложившуюся накануне Первой мировой войны. Тогда Великобритания начала терять статус гегемона в регионе из-за растущей военной и экономической мощи Германии. Сейчас же камнем преткновения является Юго-восточная Азия, которую США и Китай включают в сферу своих интересов.

Для того чтобы избежать войны с Китаем, США, видимо, следовало бы скорректировать свои гарантии Тайваню и признать китайскую политику в отношении острова, — полагает эксперт.

Кроме того, Лейн призывает американцев начать воспринимать и другие точки зрения, а не воспринимать либеральные ценности как единственные верные.

Правильным политолог считает и изменение риторики Вашингтона в отношении действий Пекина в Гонконге. Однако, уверен Лейн, США на такие шаги не пойдут, так как это значило бы признание потери роли мирового лидера.

Лейн полагает, что даже ядерный арсенал двух стран не станет фактором сдерживания для развязывания войны, ведь появляются новые технологии и маломощные ядерные бомбы, которые позволят избежать "апокалипсиса".

Политолог отмечает, что главный вопрос в том, смогут ли США мирно уступить свое доминирование в Восточной Азии и признать Китай равной себе державой.

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