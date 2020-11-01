Буйную вечеринку Хеллоуин накрыли полицейские в Нур-Султане

Установлено, что среди них было восемь несовершеннолетних.

Негласную вечеринку Хеллоуин в коттедже прервали полицейские Нур-Султана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Компания молодых людей, заранее арендовав коттедж, намеревалась отметить праздник Хеллоуин в ночное время. Наложив на лица грим в стиле мифических персонажей, молодежь развлекалась, совсем забыв о действующих ограничениях. Они громко кричали и веселились, нарушая покой граждан. Ночью в полицию поступил звонок от соседей, которые пожаловались на шум. На место выехали сотрудники полиции.

За групповое нарушение тишины в полицию былы доставлены 26 человек. Установлено, что среди них было восемь несовершеннолетних.

Участковыми инспекторами ювенальной полиции законные представители подростков привлечены к административной ответственности по статье 442 ч. 2 КРКобАП за допущение нахождения несовершеннолетних вне жилища ночью. С детьми проведена профилактическая беседа.

В отношении 18 лиц, участковыми инспекторами составлены протокола об административных правонарушениях по статье 437 КРКобАП с наложением штрафа в размере пяти МРП.

Кроме того, материал в отношении лица, предоставившего в аренду коттедж направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана для привлечения к ответственности за нарушение карантинных мер.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан и владельцев увеселительных заведений, что карантинный режим продолжается и необходимо соблюдать требования Постановления Главного санитарного врача.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!