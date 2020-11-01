В Алматы стартует мини-чемпионат Jastar Skills по популяризации рабочих специальностей

В этом году мини-чемпионат проводится по 5 специальностям.

Государственный фонд развития молодежной политики Алматы объявил о начале мини-чемпионата Jastar Skills по популяризации рабочих специальностей, сообщает zakon.kz.

Проект Jastar Skills 2020, реализуемый при поддержке Управлений общественного развития и образования города Алматы, направлен на повышение статуса рабочих профессий, повышение конкурентоспособности.

В этом году мини-чемпионат проводится по 5 специальностям:

Токарное дело;

Сварочное дело;

Поварское дело;

Мастер по сложному окрашиванию;

Дизайн и моделирование одежды.

30 октября состоялся мини-чемпионат по двум специальностям - токарному и сварочному делу. 1 этап проходил в режиме онлайн. По его итогам определились участники 2 тура, прошедшего в Алматинском автомеханическом колледже. Победители по специальности "Токарное дело" стали: 1 место - Даниил Денисенко, 2 место – Нурсултан Идирисов, 3 место – Олжас Султанмуратов.

По специальности "Сварочное дело": 1 место занял Владислав Кевлич, 2 место – Куаныш Юльчибаев, 3 место – Куаныш Депутат.

Победители награждены ценными призами и грамотами. Мероприятие проходило с соблюдением карантинных мер и социальной дистанции.

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