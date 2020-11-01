Глава МИД Турции прибыл в Баку для обсуждений по Карабаху

Мевлют Чавушоглу заявил, что вновь готов подтвердить намерения о поддержке Азербайджана.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что прибыл в Баку для обсуждения карабахского конфликта, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы снова с нашими братьями в Баку, чтобы обменяться мнениями о последних событиях в Нагорном Карабахе и выразить поддержку Азербайджану, — написал министр в Twitter.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

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