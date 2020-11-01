Баку говорит о "признании поражения" Армении в Карабахе

Накануне Ереван отправил в Кремль письмо, в котором просит о помощи в обеспечении безопасности Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Армении нет оснований просить военной помощи у России, поскольку Баку проводит военные операции на своей признанной территории, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросил начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности Армении.

Это письмо на самом деле - признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований, - сказал Алиев, отметив, что "на территории Армении никакие операции не проводятся".

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

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