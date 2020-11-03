Духовенство Казахстана сделало заявление в связи с осквернением государственного флага РК

Уважение к флагу, гимну, гербу – это уважение к нашей стране, нашей земле, нашим символам.

Духовное управление мусульман Казахстана решительно осуждает вульгарное поведение иностранцев, осквернивших государственный флаг РК, танцуя на нем обнаженными, сообщает zakon.kz.

"Дорогие соотечественники! Как вы знаете, недавно было распространено видео, на котором несколько человек танцуют обнаженными на пляже и издеваются над нашим национальным флагом. В связи с флешмобом, снятым на пляже в Бондай-Бит Австралии Духовное управление мусульман Казахстана заявляет: наша религия Ислам придает особое значение государственным символам. Ученые-хадисоведы посвятили в своих книгах отдельную главу ценности и уважению флага. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) восхвалял храбрость сподвижников, которые несли флаг, и оставил поучительную заповедь о важности его почитания", - говорится в заявлении ДУМК.

Слово "Родина" - драгоценное понятие для любого гражданина, поэтому Гимн, Герб и Флаг, которые отличают нашу родину от других стран, также являются достойными ценностями для каждого. Вставать и отдавать дань уважения, когда поднимается флаг и поется гимн – это действия, одобряемые шариатом.

Уважение к флагу, гимну, гербу – это уважение к нашей стране, нашей земле, нашим символам.

"Духовное управление мусульман Казахстана решительно осуждает вульгарное поведение иностранцев, осквернивших наш флаг, танцуя на нем обнаженными, - подчеркнуло духовенство. - Дай Аллах, чтобы наш голубой флаг всегда развевался в небе. И пусть Всевышний прославит честь наших национальных символов и дарует нашему народу жить в единстве и процветании. Аминь!".

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