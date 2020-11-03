Фонд Булата Утемуратова: Ключевая проблема в вопросах детского аутизма – незнание его признаков

Программу "Аутизм. Мир один для всех" Фонд реализует с 2015 года.

Повышение информированности общества о проблеме аутизма, его признаках и последствиях – с такой целью сегодня был проведен День открытых дверей в Аутизм Центре "Асыл Мирас" в Актобе в рамках программы "Аутизм. Мир один для всех", реализуемой Фондом Булата Утемуратова, сообщает zakon.kz.

По данным СDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США), за последние годы во всем мире выросло количество детей с диагностированными расстройствами аутистического спектра (РАС). Если в 2000 году аутизм диагностировался у одного из 150 детей, то в настоящее время – у одного из 54. В Казахстане по данным Службы психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) аутизм диагностирован у 3820 детей, однако по оценке международных экспертов, реальное количество детей с РАС значительно превышает эту цифру. Так, по расчетам директора Института аутизма при Орегонском государственном университете (США), доктора Эрика Фон Бонна, в нашей стране 59 тыс. детей имеют расстройства аутистического спектра. Однако большинство из них не получает должной коррекции навыков.

Ключевой проблемой в вопросах аутизма является низкий уровень знания среди граждан признаков и последствий расстройств аутистического спектра (РАС), из-за чего нуждающиеся в коррекции дети остаются без должного внимания со стороны специалистов и родителей. Тем временем, аутизм – это не болезнь, а особое состояние развития ребенка, которое выражается в пробелах в коммуникациях, социальном взаимодействии, поведении. Эти пробелы в большинстве случаев подлежат исправлению, и чем раньше у ребенка будет выявлено РАС, тем эффективнее будет коррекция. Ребенку можно привить навыки общения и самостоятельности в той или иной степени, чтобы качество его жизни и жизни его семьи можно было поддерживать на обычном уровне. Поэтому очень важно привлекать внимание общественности к проблемам аутизма и повышать общий уровень информированности, - отметил Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Программу "Аутизм. Мир один для всех" Фонд Булата Утемуратова реализует с 2015 года. Она направлена на изучение и внедрение в Казахстане наиболее эффективных методик помощи детям с РАС. В рамках программы в восьми городах Казахстана (в Нур-Султане, Алматы, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Актобе, Уральске, Шымкенте, Петропавловске) созданы Аутизм Центры "Асыл Мирас". Их главная задача — выявление РАС на самой ранней стадии, социализация детей, развитие у них необходимых навыков. Диагностику в центрах прошли 7,5 тыс. детей, поступили в программы свыше 5,5 тыс. детей, 4,3 тыс. их окончили. Аутизм Центры "Асыл Мирас" работают на безвозмездной основе.

В наших центрах мы применяем программы, разработанные Калифорнийским университетом и Marcus Autism Center в Атланте. Они доказали свою эффективность как за рубежом, так и в центрах "Асыл Мирас", - у каждого ребенка, прошедшего обучение, наблюдается прогресс в развитии, - сообщил Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Аутизм Центр "Асыл Мирас" был открыт в Актобе в апреле 2018 года. Здесь дети с РАС в возрасте от 0 до 15 лет получают весь спектр услуг по ранней диагностике, психолого-педагогической интервенции и социальной адаптации, а их родители - поддержку, помощь и консультации по обучению детей. В центре функционируют 6 программ интервенции: "Ранняя поддержка", "Интенсивный курс", "Джаспер", "Развитие обучающих навыков", "Развитие жизненных навыков", "Развитие социальных навыков".

За два с половиной года работы в актюбинском центре "Асыл Мирас" прошли диагностику почти 500 детей, 327 из них были записаны в соответствующие программы. В сотрудничестве с Управлением здравоохранения Актюбинской области в 2019 году центр провел скрининговый тест на аутизм для детей (M-CHAT) в районных центральных больницах и городских поликлиниках. Скринингом было охвачено порядка 400 детей, у 64 из них был выявлен средний риск развития РАС, у 42 – высокий риск. Эти дети были приглашены в программы интервенции в центр "Асыл Мирас".

В связи с низкой осведомленностью населения, мы полагаем, что проверкой в прошлом году были охвачены не все дети с подозрением на РАС. Мы продолжим проводить скрининг среди детей в регионе, как только нормализуется ситуация и будут сняты ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Призываем родителей, которые замечают у своих детей задержки в развитии, обращаться к педиатрам в районных поликлиниках, либо записываться на диагностику в наш центр. Помните – чем раньше ребенок с РАС начнет получать квалифицированную помощь, тем больше у него шансов жить полной жизнью в будущем – получить образование, профессию, заниматься любимым делом и завести собственную семью, - объяснила Альмира Калимова, руководитель актюбинского Аутизм Центра "Асыл Мирас".

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