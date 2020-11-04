В каких районах Алматы самый грязный воздух?

По итогам недели южная столица оказалась лидером по загрязненности воздуха.

Согласно данным "Казгидромета", в Алматы за период с 27 октября по 2 ноября было зафиксировано 940 случаев превышения предельно-допустимых норм загрязняющих веществ в воздухе, передает zakon.kz.

Это самый высокий показатель среди городов страны. На втором месте - Нур-Султан (879 случаев превышения предельно-допустимых норм), на третьем - Караганда (446 случаев).

В Алматы, по данным синоптиков, за истекшую неделю наиболее загрязнен был воздух в Бостандыкском районе, территория Казахского национального университета им. Аль-Фараби. На сегодня этот район также помечен как "с высоким уровнем" загрязнения. Согласно интерактивной карте текущих и прогнозных данных качества атмосферного воздуха Казахстана, там зафиксирована высокая концентрация оксида углерода (CO), повышенный уровень частиц PM10 и PM2.5 (включают такие загрязнители, как сульфаты, нитраты и сажистый углерод). Также там повышен уровень PMTot (общая пыль).

Согласно этой же карте, опасный уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Турксибском районе города, в Бурундайском автохозяйстве по улица Аэродромной. Здесь превышен оксид и диоксид азота (NO и NO2). А также частиц PM2.5.

По Алматы на сегодня имеется несколько районов с повышенным уровнем загрязнения воздуха. На пр. Аль-Фараби, угол ул.Навои (территория Дендропарка), например, повыше уровень диоксида азота. В районе пересечения улиц Амангельды - Сатпаева высокий уровень оксида углерода и общей пыли. В районе пересечения Райымбека - Наурызбай батыра также высокий уровень оксида углерода и общей пыли. В мкр. Тастак-1, район ул. Толе би, 249 и в мкр. Аксай-3, угол улиц Маречека - Б. Момышулы, повышен уровень диоксида азота, оксида углерода и общей пыли.

В Алатауском районе, ледовая арена "Алматы арена" по улице Момышулы повышен уровень диоксида азота и оксида углерода.

Что касается частиц PM2.5, то, согласно карте airkaz.org, превышение их в воздухе замечено почти по всему городу, особенно в нижней части. Среднесуточные показатели там идут на уровне от 64 до 108 мкг/куб.м. В то время, по нормам ВОЗ, среднесуточный уровень должен быть не больше 25 мкг/куб.м. В верхней части города среднесуточный показатель частиц PM2.5 колеблется от 35 до 50 мкг/куб.м.

Первичные РМ2.5 - это мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды). Биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

О частицах сажи. Уголь — хороший сорбент, и даже на мельчайших частицах сажи осаждаются токсичные соединения. При работе двигателей внутреннего сгорания это, например, полициклические ароматические углеводороды с большим молекулярным весом. Получается не просто частица сажи, а частица "с начинкой" из вредной органики.

Вторичные РМ2.5 образуются непосредственно в атмосфере. Один из примеров: в городской воздух выбрасываются оксиды азота и серы, при контакте с водой они образуют кислоты, а уже из них получаются твердые частицы солей (нитраты и сульфаты).

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