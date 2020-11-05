США охватили протесты после выборов президента

Манифестанты требуют остановить подсчет голосов.

В ряде городов США начались протесты после проведенных 3 ноября президентских выборов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Так, на улицы Нью-Йорка вышли сотни местных жителей с транспарантами, толпа хором выкрикивает требование: "Считайте каждый голос"!

One of the first major protests in NYC pic.twitter.com/q4IQeY848w — Shimon Prokupecz (@ShimonPro) November 4, 2020

Как сообщают очевидцы протестов, большинство их участников - сторонники кандидата от Демпартии Джо Байдена.

А в городе Детройте, в штате Мичиган на улицы города вышли сторонники кандидата-республиканца Дональда Трампа. Толпа направилась к зданию, где происходит обработка бюллетеней. Манифестанты требуют остановить подсчет голосов.

Ранее штаб действующего президента США Дональда Трампа усомнился в результате выборов в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. По словам адвоката политика Рудольфа Джулиани, наблюдателям якобы не разрешили смотреть бюллетени. Юрист обвинил демократов в коррупции и голосовании с помощью "мёртвых душ" и подставных лиц.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, также 35 сенаторов, палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!