США охватили протесты после выборов президента

В ряде городов США начались протесты после проведенных 3 ноября президентских выборов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Так, на улицы Нью-Йорка вышли сотни местных жителей с транспарантами, толпа хором выкрикивает требование: "Считайте каждый голос"!

One of the first major protests in NYC pic.twitter.com/q4IQeY848w