Как избежать рака желудка: советы гастроэнтеролога

Ежегодно от рака в мире умирают около 9 млн человек.

За последние 10 лет заболеваемость раком в мире выросла на 33%. К такому выводу пришла команда ученых из 195 стран мира Global Burden of Disease Cancer Collaboration после проведения исследований. Ежегодно от рака в мире умирают около 9 млн человек. Статистика в Казахстане тоже неутешительная. Наша страна входит в число 50 государств, где зарегистрировано наибольшее количество онкобольных.

Одна из самых распространенных форм онкологии в мире – рак желудка (РЖ). Он занимает 4-е место в структуре онкологической заболеваемости (ежегодно в мире выявляется порядка 1 млн. новых случаев) и 3-е в структуре смертности. Сегодня раком желудка в Казахстане заболевает 2680 человек, то есть 14,4% на 100 тыс. населения, а смертность от этого заболевания составляет 1700 случаев - 9,1% на 100 тыс. населения. Почему мы имеем такую печальную статистику? Как обезопасить себя от появления рака желудка? Что может повлиять на его развитие? На эти и другие вопросы редакции zakon.kz ответила врач гастроэнтеролог-гепатолог первой квалификационной категории Центра гепатологии, гастроэнтерологии и трансплантации органов Национального научного онкологического центра Маржан Жанасбаева.

- Что является причиной такой печальной статистики?

- Данный факт во многом объясняется тем, что большинство опухолей желудка диагностируется на поздних стадиях, когда выполнение оперативного вмешательства уже нецелесообразно или малоэффективно. На ранних стадиях РЖ практически ничем не проявляется. В основном симптомы возникают уже при осложнениях. Существует так называемый синдром малых признаков. Это быстрая утомляемость, абсолютная и ничем не обоснованная апатия, анемия непонятного характера, снижение работоспособности, отвращение к мясной пище, потеря веса, желудочный дискомфорт.

- Из-за чего возникает это заболевание?

- Причина развития рака постоянное, хроническое воспаление, вызываемое негативными факторами: воздействие канцерогенов пищи, табака, Helicobacter-pylori. В результате такого воспаления, одни клетки гибнут, а другие мутируют, тем самым, активизируя онкогены, которые приводят к возникновению злокачественного новообразования. Чаще рак желудка возникает у мужчин. Зачастую, он развивается на фоне гастрита и других болезней ЖКТ.

- Существует ли какая-то группа риска?

- Здесь прежде всего стоит выделить факторы, повышающие риск возникновения рака желудка. Это наследственность, вторая группа крови, неправильное питание с преобладанием крахмалистой пищи и недостатком растительности, вредные привычки – алкоголь и курение, а самое важное, инфекция Helicobacter-pylori. Доказано, что около 80% всех аденокарцином желудка связаны с Helicobacter-pylori-ассоциированным атрофическим гастритом.

А уже исходя из указанных факторов, врачи определили группы риска. Так, пациенты старше 50 лет, имеющие наследственную отягощенность по РЖ, предъявляющие диспепсические жалобы; больные, перенесшие ранее (10-15 лет назад) операцию по удалению части желудка по поводу язвенной болезни; больные с аутоиммунным гастритом, полипозом желудка с анемией и повышенным СОЭ – все перечисленные категории относятся к группе высокого риска.

К группе низкого риска относят пациентов моложе 40 лет, без наследственной предрасположенности, имеющие диспепсические жалобы, а также пациентов, не инфицированных НР.

Помимо вышеуказанных факторов риска необходимо также выделить и предраковые заболевания желудка, то есть состояния, которые со временем могут переходить в рак или на их фоне чаще развивается рак – это хронический гастрит, ассоциированный НР, аутоиммунный гастрит, аденоматозный полипоз желудка и гастрит культи желудка.



- Как избежать возникновения и развития этого заболевания?

- Ну, прежде всего, необходимо скорректировать питание, а именно, сократить употребление поваренной соли, отказаться от продуктов горячего копчения, избавиться от лишнего веса и вредных привычек - курение и алкоголь. Соблюдение этих рекомендаций послужит дополнительной страховкой.

В профилактических целях нужно проходить обследование на наличие Helicobacter-pylori. В настоящее время для диагностики Helicobacter-pylori применяются методы: эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) с биопсией, а также С13-уреазный дыхательный тест (УДТ) и определение антигена микроорганизма в кале. Решение о том, какой из методов подходит для пациента, принимает врач.

При наличии полипов желудка обязательна биопсия для выбора тактики лечения. У разных полипов разная вероятность озлокачествления. При возможности полипы удаляются.

Кроме того, прием препаратов, снижающих кислотность желудочного сока, так называемых ингибиторов протонной помпы (ИПП), должен проходить строго по назначению врача и под его контролем, так как эти препараты усиливают разрастание клеток.

- При лечении рака желудка врачи действуют по каким-то общим стандартам и правилам или же лечение каждого пациента – индивидуально?

- Выбор методов лечения рака желудка зависит от многих факторов, в том числе размеров самой опухоли, вовлечения в процесс других органов, тканей, лимфатических узлов. Важным моментом является наличие у пациента сопутствующих заболеваний (тяжелые болезни сердца, легких, почек). Специалисты учитывают все эти факторы. Для пациента разрабатывают индивидуальный план, который может состоять из хирургического лечения и/или химио- и радиотерапии.

К сожалению, из-за сложной диагностики лечение рака желудка чаще всего начинается на поздней стадии, и тогда, для спасения жизни пациента единственной возможностью является радикальное лечение.

Если же опухоль удалось диагностировать на ранних стадиях, и она еще не метастазировала в лимфоузлы, органы и ткани, то лечение проводится с помощью оперативного вмешательства лапароскопическим методом. Врач-хирург через маленькие проколы в брюшной стенке удаляет опухоль. Плюс такого метода в том, что восстановление после операции проходит легче, а качество жизни пациента не страдает и он быстрее возвращается к обычному режиму.

Также при ранней стадии рака желудка рассматривается эндоскопическое лечение — мукозэктомия или диссекция в подслизистом слое.

Хирургическое вмешательство применяется уже при распространенном раке. Операции бывают радикальными, т.е. направленными на излечение, и паллиативными, т.е. воздействующими на саму опухоль (резекция рака желудка) и метастазы. Паллиативные операции компенсируют наиболее тяжелые проявления опухоли, но не устраняют ее полностью.

В зависимости от локализации опухоли, возможно полное (гастрэктомия) или частичное удаление желудка. При необходимости используют метод комбинированной гастрэктомии – удаление желудка с частичным удалением прилегающих органов в случае контактного прорастания в них опухоли (например, в поджелудочную железу).

В тактике лечения рака желудка применяется химиотерапия, которая может использоваться как самостоятельный метод лечения, так и в сочетании с хирургическим и радиотерапевтическим методами для уменьшения размеров опухоли.

- Вы хотели бы что-то добавить для наших читателей?

- Хотелось бы подчеркнуть. В органах желудочно-кишечного тракта не бывает так, что сегодня орган здоров, а через месяц проявляется рак. Для формирования рака (канцерогенеза) орган должен пройти определенные периоды морфологических изменений. Между стадиями "здоровый желудок" и рак проходят долгие годы, а иногда даже десятилетия.

Если хоть один из вышеперечисленных факторов риска имеет к вам отношение, то не обходимо проходить обследование.

Кроме того, пик заболеваемости наблюдается у возрастной группы в 60-80 лет, поэтому в этом возрасте нужно чаще проходить обследование. Также повышенная онконастороженность должна быть у тех, чьи родственники по первой линии имели рак желудка.

В случае обнаружения "симптомов тревоги" - похудание, нарушение глотания, кровотечение, анемия и так далее, необходимо обратиться к врачу, который в обязательном порядке направит на внеплановую гастроскопию.

Поэтому не стоит ждать тревожных симптомов, а нужно своевременно обращаться к специалистам и проходить обследования.

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