Легенду UFC бьют все: Дана Уайт хочет заставить его уйти на пенсию

Имя ветерана уже вписано в историю золотыми буквами.

45-летний боец из Бразилии Андерсон Сильва проиграл 8 из 9 крайних боев в UFC, но уходить на пенсию не собирается. Глава UFC Дана Уайт призвал его не позориться и уйти с честью, передает zakon.kz.

С 14 октября 2006 года по 6 июля 2013 года Сильва был чемпионом UFC в среднем весе, провёл 10 успешных защит титула, а также имеет в этой организации череду из 16 побед подряд, что также является рекордным показателем (его не достигли даже такие звезды, как Жорж Сен-Пьер, Хабиб Нурмагомедов, Джон Джонс и другие). За свои выступления в UFC он сумел заработать 12 наград-бонусов за лучший нокаут/болевой/удушающий/бой на турнире. Считается ММА сообществом одним из величайших бойцов в истории спорта. Президент UFC Дэйна Уайт называет Силву величайшим бойцом за всю историю единоборств в целом.

Но теперь бразилец уже не тот. Сильва проиграл в четвертом раунде в Лас-Вегасе, что означает, что он выиграл только один из своих крайних 9 боев.

Сильва заявил после боя, что не хочет завязывать с ММА.

Трудно сказать, последний или нет этот бой. Это мой воздух. Это то, чем я занимаюсь всю свою жизнь и всем сердцем, - цитирует Сильву The Sun.

Дана Уайт надеется, что семья ветерана убедит его навсегда покинуть октагон.

Я совершил большую ошибку. Я не должен был позволять ему драться в этом бою. Но из уважения к нему - он легенда этого вида спорта, легенда этой компании - я сделал то, с чем был не согласен. Я знал, что был прав, и сегодня вечером доказал, что был прав, и Андерсон Сильва никогда не должен драться снова, - добавил глава промоушена.

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