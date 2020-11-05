Опыт Казахстана в сфере дерадикализации по-прежнему востребован

Зарубежных партнеров интересует опыт продолжения работы с репатриантами из Сирии.

Международное сообщество снова обращается к опыту Казахстана по реабилитации и адаптации верующих, пострадавших от радикальной идеологии, сообщает zakon.kz.

В конце октября Директор ОФ "Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр "Акниет" Алим Шауметов принял участие в работе телемоста с Женевой, где в представительстве Казахстана в ООН собрались дипломаты более чем 30 иностранных миссий, а затем в Нур-Султане встретился с представителями казахстанской миссии Красного Креста.

В обоих случаях зарубежных партнеров интересовал опыт продолжения работы с репатриантами из Сирии.

Напомним, в 2019 году в результате акции "Жусан" в Казахстан возвращено 595 наших граждан: 33 мужчины, 156 женщин и 406 детей. Их первоначальную реабилитацию проводили специалисты "Акниет".

Сегодня "Акниет" вновь участвует в этой работе в рамках грантового финансирования НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" и при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

Одним из направлений этой работы стало проведение теологических занятий и психологических тренингов для репатриантов из Сирии.

Специалисты офиса "Акниет" в Уральске Максутов Избасар, Нұрахметұлы Арман и Убаев Наурыз, например, дважды в неделю на теологических занятиях для репатриантов разъясняются те религиозные заблуждения, которые в свое время и привели их в Сирию.

В свою очередь психологи центра "Акниет" проводят специализированные тренинги для репатриантов из Сирии. Руководитель Психологической службы "Акниет" Шнар Наурузбаева в офисе центра в Алматы, в частности, помогает репатриантам снять последствия посттравматического синдрома.

Такую же работу психологи Мухамбетова Динара, Жанабергенова Жулдыз, Аяганова Алмагуль и Разаков Нурмухаммет ведут в on-line режиме с репатриантами во всех регионах Казахстана.

В своем комментарии zakon.kz, Алим Шауметов подчеркнул, что эта работа дополняет иные меры государства по адаптации репатриантов из Сирии.

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