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Рыболов убил заклятого врага: аллигатора, который годами охотился на него

Длина рептилии составляла 396 сантиметров, а вес - 457 килограммов.

Фото : CNN6 ноября 2020, 15:38

Житель американского штата Флорида убил четырехметрового аллигатора, который неоднократно пытался подкрасться к нему во время рыбалки, передает zakon.kz.

Рыболов Кори Кэппс выслеживал хищника три года.

Три раза за последние два месяца я рыбачил здесь, а он охотился на меня, - рассказал он CNN.

В октябре он заметил своего заклятого врага, когда плыл на лодке со своей женой по реке Аппалачикола. Мужчина позвонил другу, у которого была лицензия на охоту на аллигаторов.

На следующий день они вернулись к реке и убили рептилию. Они удивились его размерам.

Мы знали, что он большой, но не до такой степени, - признался он.

Длина рептилии составляла 396 сантиметров, а вес - 457 килограммов. Мужчинам понадобилось три с половиной часа, чтобы дотащить тушу до лодки.


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