Рыболов убил заклятого врага: аллигатора, который годами охотился на него
Длина рептилии составляла 396 сантиметров, а вес - 457 килограммов.
Фото : CNN6 ноября 2020, 15:38
Житель американского штата Флорида убил четырехметрового аллигатора, который неоднократно пытался подкрасться к нему во время рыбалки, передает zakon.kz.
Рыболов Кори Кэппс выслеживал хищника три года.
Три раза за последние два месяца я рыбачил здесь, а он охотился на меня, - рассказал он CNN.
В октябре он заметил своего заклятого врага, когда плыл на лодке со своей женой по реке Аппалачикола. Мужчина позвонил другу, у которого была лицензия на охоту на аллигаторов.
На следующий день они вернулись к реке и убили рептилию. Они удивились его размерам.
Мы знали, что он большой, но не до такой степени, - признался он.
Длина рептилии составляла 396 сантиметров, а вес - 457 килограммов. Мужчинам понадобилось три с половиной часа, чтобы дотащить тушу до лодки.
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