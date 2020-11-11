Нигматулин: Законодательные поправки позволят выявлять опасную продукцию до ввоза в страну

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили в первом чтении законопроект с сопутствующими поправками "О техническом регулировании".

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин уверен, что новые законодательные поправки законопроектов по вопросам технического регулирования позволят государственному контролю работать на опережение и повысят защиту казахстанского рынка от некачественных товаров и услуг, сообщает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили в первом чтении законопроект с сопутствующими поправками "О техническом регулировании".

Одной из законодательных новелл выступает то, что государственный контроль будет сопровождать не только стадию реализации продукции, как это происходит согласно действующему законодательству, но и ввоз продукции на территорию страны.

Очень важно, что государственный контроль будет работать на опережение. При этом в связи с внедрением государственного контроля при ввозе продукции, а также в связи с цифровизацией процесса не будет необходимости нахождения контролеров Комитета технического регулирования непосредственно на границе. То есть не потребуется дополнительных ресурсов, что тоже положительный момент. Думаю, что это очень хороший шаг в плане защиты наших потребителей, в плане защиты нашего рынка от опасной продукции, - выразил свое мнение Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

В ходе обсуждения депутаты Мажилиса обратили внимание разработчиков законопроектов на ряд вопросов, которые требуют доработки до второго чтения.

Прежде всего, это касается мер реагирования по изъятию продукции: кто непосредственно будет нести расходы по уничтожению, переработке или вывозу некачественной продукции. Также уточнения требуют и вопросы, связанные с маркировкой продукции.

Кроме того, как отметили мажилисмены, в законопроекте отсутствует связь национального реестра технического регулирования с базой данных ЕАЭС.

Рабочей группе совместно с разработчиками надо до второго чтения проработать вопрос об учете баз данных реестра ЕАЭС в нашем национальном реестре технического регулирования, чтобы было сопряжение с интеграционными процессами, - подчеркнул Спикер Мажилиса.

Среди новшеств законопроектов - создание информационной системы технического регулирования. Кроме того, предлагается переформатировать деятельность экспертных советов для выработки отраслевой переговорной позиции, что позволит решить проблемы, связанные с недостаточностью применения технического регулирования в отраслях экономики. Пересмотрен порядок разработки национальных технических регламентов. Устанавливается правовой механизм создания для бизнеса системы добровольной сертификации, что даст возможность предпринимателям получить конкурентные преимущества при участии в государственных закупках.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности при эксплуатации аттракционов местные исполнительные органы наделены функцией по контролю и установлению требований к аттракционам в процессе их эксплуатации в соответствии с национальными стандартами.

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