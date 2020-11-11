Назарбаев: Есть запрос на новую инклюзивную политику в сфере межэтнических отношений

По словам Елбасы, укрепляя единство, нужно определить новые горизонты для эволюции нации в XXI веке.

Необходимо продолжить работу по трансформации этнического культурного многообразия Казахстана, заявил на заседании Совета АНК Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Предстоящий новый этап казахстанского пути будет проходить в непростых внешних условиях. Многие регионы мира, в том числе и соседние, охвачены нестабильностью и неуверенностью в завтрашнем дне. Идут войны, кровопролития, пандемия Covid-19 еще больше обнажила существующие проблемы в различных странах. Вызванный ею глобальный кризис уже вовлек значительное снижение уровня жизни людей во многих странах, увеличилась бедность, — сказал Назарбаев.

Он напомнил, что на этом фоне правительство Казахстана реализует антикризисные меры, нацеленные на обеспечение устойчивого экономического развития страны, повышение социального и общего благосостояния граждан.

Принятые, по его словам, в стране государственные программы поддержки бизнеса, экономического развития позволили обеспечить стабильным доходом миллионы наших казахстанцев.

С учетом вышеизложенного полагаю, что на нынешнем этапе есть запрос на новую инклюзивную политику в сфере межэтнических отношений. Укрепляя единство, мы должны определить новые горизонты для эволюции нации в XXI веке. Сегодня я хочу сформулировать видение основных задач на перспективу. Во-первых, нам следует более эффективно и проактивно реализовывать интеграционный потенциал казахстанской модели единства и согласия на основе пройденного нами опыта. Необходимо продолжить работу по трансформации этнического культурного многообразия Казахстана, — объяснил Елбасы.

Первый Президент добавил, что мир, согласие и единство были, есть и будут ключевыми приоритетами государственной политики.

Потому что, именно благодаря этим ценностям мы будем развиваться, обогащать страну создавать условия лучшей жизни для наших жителей. Это принципиальная позиция в сфере межэтнического движения и она не поменяется. Ассамблея должна вести работу, нацеленную на сплочение всех этносов вокруг наших общих казахстанских ценностей, — заключил Назарбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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