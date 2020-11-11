Назарбаев о конфликте в Кордае: Нужно работать на опережение

Ассамблея не является государственным органом, но у них своя роль, которые совместно с акиматами и местными советами могут сделать много по работе среди граждан разных этнических групп.

Фото : МВД РК

Работать на опережение и знать проблемы на местах, поручил на заседании Совета АНК Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент zakon.kz. Вспомним трагедию в Кордае Жамбылской области. Мы должны на местах иметь подготовленных спикеров, которые на казахском и русском языках смогут говорить с людьми, объяснять государственную политику. А местные советы и советы общественного согласия должны работать на опережение, знать проблему на местах. В селе, наверное, всем известно, что там происходит. Мы знаем, что может где случиться, вот именно заранее нужно улавливать и работать, объяснять. Это самое главное, — заявил Назарбаев. Он добавил, что Ассамблея не является государственным органом, но у них своя роль, которые совместно с акиматами и местными советами могут сделать много по работе среди граждан разных этнических групп. Единицы, которые хотят что-то сотворить, устроить. Мы их можем знать, но вместе с акиматами, советами, правоохранительными органами и АНК можно активно участвовать и опережать события. То есть вести активную профилактическую деятельность, — добавил Елбасы. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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