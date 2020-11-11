12 ноября в Нур-Султане перекроют движение по мосту на шоссе Алаш
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Фото : astana.gov.kz11 ноября 2020, 19:09
12 ноября с 12:00 до 18:00 часов планируется перекрытие крайней правой полосы путепровода шоссе Алаш (мост по Богенбай батыра) в направлении Центрального рынка от улицы Валиханова, сообщает zakon.kz.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в распространенном сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана.
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