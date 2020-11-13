Посетитель ночного клуба смастерил маску из салфеток, когда нагрянули полицейские

Клуб и его посетители нарушили карантинные требования. Заведение после 23.00 часов и заплатит штраф более 850 тыс. тенге.

В городах и регионах Казахстана мониторинговые группы продолжают проводить рейды по соблюдению физлицами и организациями карантинных требований. Не исключение и город Шымкент. Там, например, выявили ночной клуб, работающий после 23.00. Это было на минувших выходных. Отчет санрачей Шымкента по данной проверке не привлек особого внимания, так как подобных случаев по стране, к сожалению, масса. Однако, сейчас во многих соцсетях стали распространять видео, снятое во время проверки ночного клуба, передает zakon.kz.

Все дело в том, что в конце ролика, на выходе из клуба в очереди покидающих в глаза бросается молодой человек, претендующий на главный приз года за сообразительность и самую "оригинальную защитную" маску. Видимо, когда нагрянула мобильная группа вместе с полицейскими у парня не оказалось при себе маски. Судя по всему, молодой человек осведомлен, что за присутствие в общественном месте без защитной маски его могут оштрафовать. Поэтому он вышел из проблемной ситуации, соорудив на лице подобие защитного атрибута из салфеток. Таким образом он "убил двух зайцев": скрыл лицо от камеры и избежал возможного штрафа за отсутствие маски.

Шутки шутками, но и клуб и посетители нарушили карантинные требования. Заведение под названием "Москва" работало после 23.00 часов. Проверяющие пришли туда после 1.30. Ответственные теперь заплатят штраф более 850 тыс. тенге. Про то, накажут ли посетителей ночного клуба, не сообщается.

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