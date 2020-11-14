Полицейские накрыли в Алматы цех по переделке оружия

Истинная принадлежность и происхождение арсенала станут известны по результатам экспертных исследований.

В результате крупной спецоперации алматинских полицейских был накрыт подпольный цех по переделке огнестрельного оружия, сообщает zakon.kz.

Задержаны двое жителей Медеуского района Алматы, по месту жительства которых обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия разного вида, боеприпасы и составляющие, использованные подозреваемыми при переделке оружия. Они приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по статье 287 ч.3 УК РК. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. По изъятому оружию, деталям и боеприпасам назначена судебно-баллистическая экспертиза,- рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Берик Абильбеков.

В пресс-службе ДП города Алматы также отметили, что по результатам экспертных исследований также станут известны истинная принадлежность и происхождение арсенала.

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