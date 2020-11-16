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Российский тренер предложил наказать красной карточкой разметку

Так он посмеялся не только над собой.

Фото : pixabay.com16 ноября 2020, 11:26

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин попал в курьезную ситуацию на тренировке своей команды. Отреагировал он нестандартно, передает zakon.kz.

Увлекшись тренировочным процессом, Карпин не заметил линию разметки на футбольном поле и кубарем полетел на газон. Выяснилось, что у Карпина с чувством юмора все хорошо. Он выложил видео со своим падением в Instagram и посмеялся не только над собой, но и над судейством в Российской премьер-лиге.

Как по мне, так это пенальти и красная карточка. ВАР, конечно, разберется. Ну а вы-то что думаете? – подписал видео тренер.

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Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

Добавим, что Карпин является одним из жестких критиков судейства в РПЛ, а также неоднократно выражал недовольство системой ВАР в футболе.


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