Российский тренер предложил наказать красной карточкой разметку
Так он посмеялся не только над собой.
Фото : pixabay.com16 ноября 2020, 11:26
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин попал в курьезную ситуацию на тренировке своей команды. Отреагировал он нестандартно, передает zakon.kz.
Увлекшись тренировочным процессом, Карпин не заметил линию разметки на футбольном поле и кубарем полетел на газон. Выяснилось, что у Карпина с чувством юмора все хорошо. Он выложил видео со своим падением в Instagram и посмеялся не только над собой, но и над судейством в Российской премьер-лиге.
Как по мне, так это пенальти и красная карточка. ВАР, конечно, разберется. Ну а вы-то что думаете? – подписал видео тренер.
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Добавим, что Карпин является одним из жестких критиков судейства в РПЛ, а также неоднократно выражал недовольство системой ВАР в футболе.
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