Российский тренер предложил наказать красной карточкой разметку

Так он посмеялся не только над собой.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин попал в курьезную ситуацию на тренировке своей команды. Отреагировал он нестандартно, передает zakon.kz.

Увлекшись тренировочным процессом, Карпин не заметил линию разметки на футбольном поле и кубарем полетел на газон. Выяснилось, что у Карпина с чувством юмора все хорошо. Он выложил видео со своим падением в Instagram и посмеялся не только над собой, но и над судейством в Российской премьер-лиге.

Как по мне, так это пенальти и красная карточка. ВАР, конечно, разберется. Ну а вы-то что думаете? – подписал видео тренер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

Добавим, что Карпин является одним из жестких критиков судейства в РПЛ, а также неоднократно выражал недовольство системой ВАР в футболе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!