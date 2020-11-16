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Слезы текли вверх: футболист разрыдался после исторического успеха

Сделал он это во время интервью.

Фото : RTV San Marino16 ноября 2020, 14:36

33-летний защитник сборной Сан-Марино Данте Росси дал самое трогательное интервью в своей жизни. Он буквально рыдал от счастья во время интервью журналистам после ничьей с командой Гибралтара, передает zakon.kz.

По информации Goal, футболист начал изливать жидкость из своих глаз во время послематчевого интервью местному общественному телеканалу RTV San Marino.

Для меня это действительно мечта, мне нечего добавить. Моя семья и моя жена счастливы. Благодарю партнеров по команде и персонал. Посвящаю эту ничью всей стране – маленькой, но имеющей большое сердце, а также моей семье, жене, моим друзьям и товарищам (плачет). Прошу прощения, - сказал он в эфире.

Сборная Сан-Марино сыграла вничью с Гибралтаром 0:0 в Лиге Наций. Это случилось сразу после ничьей в игре с Лихтенштейном (0: 0). Для команды этой крошечной по размерам страны две ничьи подряд в официальных матчах - рекорд. Ранее такого достижения (две игры подряд без поражений) сборной этой страны достичь не удавалось.

Группа Лиги наций завершилась, два очка в четырех играх - неплохо. Следующий рекорд? Завтра другой день, и посмотрим, - сказал Росси.


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