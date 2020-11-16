Призовой фонд конкурса "Учитель-новатор 2020" составил 2 000 000 тенге
Цель конкурса выявления передовых примеров в использовании цифровых ресурсов в учительской практике.
Республиканский конкурс "Учитель-новатор", организатором которого является цифровая образовательная платформа Bilim Land, проводится ежегодно с 2015 года.
В конкурсе уже приняло участие более 4 000 педагогов образовательных учреждений начального, среднего, среднего специального и инклюзивного образования. Цель конкурса выявления передовых примеров в использовании цифровых ресурсов в учительской практике.
Весной прошлого учебного года второй тур конкурса "Учитель-новатор 2020" был заморожен в связи с пандемией, поэтому в начале нового учебного года было принято решение продолжить данный конкурс и пригласить к участию, помимо финалистов (733 педагога получили Сертификаты по результатам второго тура конкурса), всех педагогов страны. С 23 октября по 19 декабря 2020 года всем конкурсантам предстоит отправить на участие свои конкурсные работы в формате видео (не более 15 минут) по выбранной номинации:
– "ИКТ на традиционном уроке";
– "ИКТ на онлайн-уроке" – НОВАЯ НОМИНАЦИЯ;
– "ИКТ в воспитательной работе";
– "ИКТ в дошкольном образовании".
Призовой фонд конкурса составляет 2 000 000 тенге по 500 000 тенге на каждую номинацию, кроме этого, все участники, приславшие свои работы в соответствии с требованиями конкурса, получат Благодарственные письма.
Конкурсные работы будет оценивать независимая экспертная комиссия. Результаты конкурса будут подведены до конца года 2020 и опубликованы на сайтах OnlineMektep.org, bilimland.kz и в соц.сетях Facebook (@BILIM Land) и Instagram (@bilimland.kz)
Приглашаем всех педагогов дошкольного и среднего образования принять участие в конкурсе!
Call center:: +77079449595, support@bilimmail.kz
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