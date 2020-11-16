Умирзак Шукеев: Главное не допустить дефицита лекарств

Еще одним вопросом, обозначенным в Послании Главы государства народу Казахстана, было развитие медицинской инфраструктуры.

В ходе подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции в целях обеспечения медицинских организаций области лекарственными средствами и специальными средствами защиты в обшей сложности из республиканского и областного бюджета было выделено 2,1 млрд. тенге, передает zakon.kz со ссылкой на речь выступления акима Туркестанской области Умирзака Шукеева.

На эти средства приобретены лекарства, медицинские изделия и дезинфицирующие растворы. 70% приобретенных средств переданы медицинским учреждениям, остальные 30% хранятся на складах областного управления общественного здоровья. Сформирован 2-х месячный резерв фонда, заявил на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций при Президенте РК в городе Туркестан аким области Шукеев.

В целях обеспечения доступа населения к лекарственным средствам и медицинским изделиям в регионе создан местный стабилизационный фонд. Более того, подписан Меморандум о взаимодействии с почти половиной из 557 розничных аптек на территории области, - сказал Шукеев.

Отметим, еще одним вопросом, обозначенным в Послании Главы государства народу Казахстана, было развитие медицинской инфраструктуры. В этом направлении в Туркестане строится одна из 13 новых модульных инфекционных больниц, которые на сегодня возводят по всей стране. Модульную инфекционную больницу на 200 коек сдадут в эксплуатацию в регионе уже в ближайшем будущем.

Кроме того, в связи с различными прогнозами развития пандемии, количество коек в медицинских организациях региона может увеличится до 5 610. Также в рамках подготовки ко второй возможной волне пандемии в регионе развернуто 600 коек для приема пациентов в инфекционных больницах. Помимо этого, дополнительно развернут карантинный стационар на 340 коек.

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