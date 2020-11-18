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"Зеленая зона" в Багдаде подверглась ракетному обстрелу - погиб ребенок

Пострадали пять человек.

Фото : РБК18 ноября 2020, 06:49

Ребенок погиб во вторник вечером в результате пуска ракет по "зеленой зоне" Багдада, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом сообщил иракский телеканал As Sumaria со ссылкой на силовые структуры Ирака.

По их информации, семь ракет было выпущено по "зеленой зоне" иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США, и ее окрестностям.

В результате обстрела погибла девочка, пострадали еще пять человек. Вашингтон уже обвинил в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.

"Зеленая зона" - хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада - в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев.


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