Изготовленные на заводе Петропавловска компьютеры поставляют в столицу

За 10 месяцев этого года завод им. С. Кирова выпустил уже пять тысяч компьютеров, 19,5 тысяч ноутбуков и 8 тысяч планшетов на 3,8 млрд тенге.

Развитие электронной промышленности на базе завода имени С. Кирова в Петропавловске началось два года назад. Мало кто верил, что на местном предприятии смогут собирать достойные компьютеры и ноутбуки. Однако сегодня их делают и поставляют в северную столицу и другие регионы Казахстана, сообщает Петропавловск.news.

За 10 месяцев этого года завод им. С. Кирова выпустил уже пять тысяч компьютеров, 19,5 тысяч ноутбуков и 8 тысяч планшетов на 3,8 млрд тенге. По словам акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова, продукция пользуется спросом не только в нашем, но и в соседних регионах.

Электронную технику поставляют в Акмолинскую, Костанайскую, Павлодарскую, Южно-Казахстанскую области и Нур-Султан. Компьютерами завода интересуются центральные государственные органы и министерства.

Многие воспринимали скептически. Называли планы по выпуску компьютеров утопией. Время показало, что все сделано не напрасно. Заказы на заводе им. С. Кирова выросли на 34% с 11,6 млрд в 2019 году до 15,4 млрд в текущем году. Объем произведенной продукции увеличился в сравнении с прошлым годом на 168%, — рассказал Кумар Аксакалов на заседании акимата.

По словам главы региона, из-за пандемии почти все заводы области стабильно загружены. Объем выпущенной продукции за 10 месяцев 2020 года увеличился на 5,5% и достиг 235 млрд тенге. Рост выше среднереспубликанского показателя. Портфель заказов увеличился в 2 раза с 22,6 млрд тенге в 2019 до 43,4 млрд тенге в текущем году.

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