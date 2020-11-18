Главный госсанврач Павлодарской области подтвердил разрыв в учете случаев КВИ

По всем неучтенным случаям проведены эпидемиологические расследования и установлены контактные лица.

Батырбек Алиев подтвердил, что в Павлодарской области был обнаружен разрыв в учете случаев заражения коронавирусной инфекцией. В ДСЭК по региону распространили информацию относительно ситуации, сообщает zakon.kz.

В Павлодарской области в октябре были выявлены расхождения в учете случаев заболеваний КВИ. В лабораториях, обеспечивающих исследования на COVID-19, в октябре выявлены положительные результаты в 400 случаях, тогда как согласно официальной статистике по области учтен 341 случай COVID-19, то есть установлено расхождение в учете по 59 случаям заболевания, - заявили в департаменте со ссылкой на брифинг Алиева.

По всем неучтенным случаям, как уверили в ДСЭК, проведены эпидемиологические расследования и установлены контактные лица. Учет и регистрация случаев КВИ налажены, данные лабораторий на ежедневном мониторинге.

16 ноября на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции Глава государства отметил, что в ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев коронавирусной инфекции. В числе регионов была названа и Павлодарская область.

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