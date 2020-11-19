В акимате СКО ответили на "плесень и сырость" в домах переселенцев

По прибытию в область всем семьям переселенцев оказывается помощь в виде выплат субсидий на переезд до 35 МРП или 97230 тенге на каждого члена семьи.

С 2016 года в Северо-Казахстанскую область прибыло 7291 человек в рамках государственной программы переселения граждан из трудоизбыточных регионов (Туркестанская, Кызылординская, Мангистауская, Алматинская, Жамбылская области, города Алматы, Нур-Султан), сообщает zakon.kz.

По прибытию в область всем семьям переселенцев оказывается помощь в виде выплат субсидий на переезд до 35 МРП или 97230 тенге на каждого члена семьи. На семью, состояющую из 5 человек, в среднем выплачивается около 500 тысяч тенге. По поручению Главы государства, данная сумма будет удвоена с 2021 года.

Также прибывшим семьям предоставляется возможность арендовать либо приобрести жилье на вторичном рынке. Для этого им выплачиваются субсидии на аренду жилья и оплату коммунальных услуг на период 12 месяцев ежемесячно до 30 МРП или 83340 тенге либо единовременно для приобретения жилья.

Таким образом, общая сумма единовременных выплат одной семье в среднем составляет 1,5 млн. тенге.

В этом году прибыло 1746 человек или 574 семей, которые размещены во всех районах области и в г.Петропавловске.

Всем им оказывается поддержка в адаптации на новом месте, в трудоустройстве, в решении бытовых вопросов, размещении детей в дошкольные учреждения и школы, а также имеются возможности для открытия собственного дела посредством получения грантов и микрокредитов.

В рамках региональной программы развития в пилотном режиме в 2019 году начато строительство домов для переселенцев. Их строительство ведется по утвержденным типовым проектам. Предусмотрены гарантийные обязательства застройщиков по устранению недостатков в течение 2-3 лет.

После заселения в построенные дома с семьями переселенцев заключаются договора аренды жилья сроком на 20 лет, с предоставлением возможности выкупа через 5 лет по остаточной стоимости. Стоимость одного дома составляет 7 миллионов тенге. Гражданам предоставляется фактически беспроцентный займ на указанную сумму.

Всего в 2019 году построено 428 домов для семей переселенцев. В 2020 году будет приобретено 688 домов. Переселенцы сами выбирают понравившийся дом и желаемый населенный пункт для проживания.

В случае обращений семей касательно устранения недостатков в построенных домах принимаются соответствующие меры. Проводятся совместные обходы домов с участием представителей акиматов и строительных организаций с составлением актов для проведения ремонтных работ.

Касательно критики в СМИ в отношении качества застройки двух домов в Аккайынском районе СКО сообщаем, что в 2019 году в Астраханском сельском округе указанного района было построено 7 жилых домов. Все дома были предоставлены переселенцам для выбора. На момент приемки и покупки домов, указанные домостроения соответствовали проектным нормам. По просьбам жителей дополнительно производились работы по утеплению домов, мелкому ремонту, были бесплатно предоставлены материалы для строительства бани. Подрядной организацией будут также устранены все имеющиеся замечания в рамках гарантийных обязательств.

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