В Акмолинской области начал работу IX Гражданский форум

В рамках форума также выступили несколько представителей общественных организаций.

В Кокшетау состоялось открытие IX регионального Гражданского форума под названием "Общество и государство: 30 лет партнерства и развития #Birgemiz", сообщает zakon.kz.

По информации управления внутренней политики, представители неправительственных организаций региона встретились для выработки совместных подходов и рекомендаций по совершенствованию механизмов взаимодействия и сотрудничества государственных органов и НПО, дальнейшего развития общественного диалога, направленного на эффективное вовлечение гражданского сектора в процессы социальной модернизации общества.

В мероприятии приняли участие аким области Ермек Маржикпаев, президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева, председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Мадияр Кожахмет, представители институтов гражданского общества и средств массовой информации.

С своей приветственной речи руководитель региона Ермек Маржикпаев отметил, что развитие гражданского сектора является одним из приоритетных направлений модернизации казахстанского общества.

В Послании "Казахстан в новой реальности: время действий" от 1 сентября Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание диалогу государства и общества. В документе нашли отражение практически все ключевые вопросы жизни казахстанского общества, которые волнуют граждан. Это и курс на строительство "Слышащего государства", роль Национального совета общественного доверия, реформы в политической сфере, местного самоуправления, маслихатов, а также реформы по внедрению института объединений собственников имущества. Особую роль в этом процессе должны сыграть общественные организации. Именно вы являетесь сегодня проводниками идей и мостом между государством и обществом. В этой связи, Гражданский форум является значимой диалоговой площадкой по выстраиванию партнерских взаимоотношений государства и гражданского сектора, - подчеркнул аким области.

В рамках форума также выступили несколько представителей общественных организаций.

Кульминацией мероприятия стала церемония награждения.

Премией акима Акмолинской области "Қамқор - 2020" за эффективную работу в развитии гражданского сектора региона по различным номинациям награждены ОО "Ел бірлігі", ОО "Батыр", ОО "Единая детско-юношеская организация "Жас Ұлан" Акмолинской области, ОО "Женский луч", ОО "SARA, ОО "Волонтерское LIDER.KZ" и другие.

За плодотворную работу в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также в борьбе с пандемией медалью "Халық алғысы" награждены региональный представитель Центра поддержки усыновления ОФ "Ана Үйі" Куралай Джумабекова, руководитель Ассоциации деловых женщин Акмолинской области Дамеля Койшина, координатор фонда "Вера в добро" Татьяна Спиглазова.

Завтра форум продолжится на диалоговых площадках в онлайн режиме посредством "ZOOM", где представители неправительственных организаций области поделятся своим опытом работы.

К слову, на сегодня третий сектор Акмолинской области насчитывает 718 неправительственных организаций. За последние пять лет в области отмечается положительная динамика финансирования государственного социального заказа, больше чем в два раза. В настоящее время НПО реализуются 134 социальных проекта, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности, а также категории населения.

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