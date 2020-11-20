Асхат Аймагамбетов поручил решить эту проблему, пока дети обучаются дистанционно.

Видеокамеры 1700 организаций образования не соответствуют требованиям. Вопрос может быть решен до конца года, сообщила на брифинге, посвященном Всемирному дню ребенка, вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, передает корреспондент zakon.kz.





Видеокамеры тоже больной вопрос. Несмотря на то, что 99,9% школ оснащены видеокамерами, к сожалению, в 1 700 организаций видеокамеры не соответствуют требованиям приказам МВД и МОН, — сообщила Асылова.

По ее словам, эту задачу перед управлениями образования министр образования и науки Асхат Аймагамбетов поручил решить на период, пока дети обучаются дистанционно.

На днях этот вопрос рассматривался с участием руководителей управлений образования, думаем, до конца года ситуация изменится. Просто детей в школах нет, наш министр поручил решить вопрос, — уточнила вице-министр.

Она также добавила, что постепенно решается вопрос по уличным школьным туалетам. Так, если в начале года их было 1 785 единиц, то сейчас их осталось 245.

Несмотря на то, что это компетенция местных исполнительных органов, МОН осуществляет постоянный мониторинг и ситуация по школьным туалетам следующая. Если на начало года их было 1 785, то сейчас их стало 245. То есть динамика улучшается. Думаем, до конца года показатели будут значительно снижены, — заверила Бибигуль Асылова.

Соответствующее поручение 24 января озвучил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На расширенном заседании правительства глава государства поручил акимам регионов довести оснащенность системами видеонаблюдения и элементарными удобствами в дошкольных организациях и школах до 100% уже в этом году.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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