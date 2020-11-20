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Видеокамеры 1700 организаций образования не соответствуют требованиям 

Асхат Аймагамбетов поручил решить эту проблему, пока дети обучаются дистанционно.

Фото : pixabay.com20 ноября 2020, 15:15

Видеокамеры 1700 организаций образования не соответствуют требованиям. Вопрос может быть решен до конца года, сообщила на брифинге, посвященном Всемирному дню ребенка, вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, передает корреспондент zakon.kz.

Видеокамеры тоже больной вопрос. Несмотря на то, что 99,9% школ оснащены видеокамерами, к сожалению, в 1 700 организаций видеокамеры не соответствуют требованиям приказам МВД и МОН, — сообщила Асылова.

По ее словам, эту задачу перед управлениями образования министр образования и науки Асхат Аймагамбетов поручил решить на период, пока дети обучаются дистанционно.

На днях этот вопрос рассматривался с участием руководителей управлений образования, думаем, до конца года ситуация изменится. Просто детей в школах нет, наш министр поручил решить вопрос, — уточнила вице-министр.

Она также добавила, что постепенно решается вопрос по уличным школьным туалетам. Так, если в начале года их было 1 785 единиц, то сейчас их осталось 245.

Несмотря на то, что это компетенция местных исполнительных органов, МОН осуществляет постоянный мониторинг и ситуация по школьным туалетам следующая. Если на начало года их было 1 785, то сейчас их стало 245. То есть динамика улучшается. Думаем, до конца года показатели будут значительно снижены, — заверила Бибигуль Асылова.

Соответствующее поручение 24 января озвучил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На расширенном заседании правительства глава государства поручил акимам регионов довести оснащенность системами видеонаблюдения и элементарными удобствами в дошкольных организациях и школах до 100% уже в этом году.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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