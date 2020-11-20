Межобластным и международным автобусам запретили курсировать в ВКО

Постановление вступает в силу с 21 ноября 2020 года и действует до его официальной отмены.

И.о. главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области 19 ноября 2020 года подписал новое постановление, которым внес изменения и дополнения в постановление от 10 ноября 2020 года "О продлении ограничительных мер по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области", передает zakon.kz.





Так, к ранее принятым запретам добавился пункт на запрет функционирования межобластных и международных автобусных, микроавтобусных перевозок.

Вместе с тем в городах Усть-Каменогорске, Риддере, Серебрянске и п. Новая Бухтарма района Алтай убрали запрет на работу фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, тренажёрных залов, спортивных комплексов, СПА-центров/салонов.

Внесены изменения и в режим работы некоторых объектов.

Так, объекты общественного питания, обслуживающие промышленные предприятия, объекты дошкольного воспитания, медицинские учреждения, объекты туризма и организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) могут работать для организации питания сотрудников, клиентов, пациентов и других лиц обслуживаемых объектов, в штатном режиме обслуживаемых объектов с заполняемостью не более 50% от количества посадочных мест.

Кроме того, сняты ограничения в работе (с 7 до 19 часов) с автомоек, объектов по ремонту бытовой техники, химчисток, прачечных, фотосалонов, абонентских отделов, за исключением служб, занятых ремонтными работами объектов связи и др. объектов по оказанию услуг населению.

При этом сохранен существующий режим работы при соблюдении санитарных правил и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, ношении масок, социальной дистанции, нанесении разметки и получения соответствующих актов готовности субъектов предпринимательства с низким уровнем контакта с населением:

- по предварительной записи, при закрытой для посетителей комнаты/зала ожидания: автомоек, объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, АЗС;

- с индивидуальным обслуживанием (по одному клиенту): ателье, швейных мастерских, объектов по ремонту бытовой техники, обуви, телефонов, компьютеров, часов, химчисток, прачечных, фотосалонов, организаций, занимающихся доставкой товаров, авто-экспресс (еда на вынос).

Следующее изменения коснулось работодателей (государственных органов, организаций, предприятий), субъектов квазигосударственного сектора, иных организаций, субъектов предпринимательства, офисов, за исключением объектов жизнеобеспечения, безопасности, правопорядка, предприятий с непрерывным циклом технологического процесса). Им необходимо сохранить дистанционную форму работы не менее 80% сотрудников (при штатном расписании более 30 сотрудников).

Вместе с тем физическим лицам предписано обеспечить:

1. Ношение медицинских или тканевых масок для населения обязательно:

- на открытом воздухе (на улице, вне дома), в общественных местах, в том числе на автобусных остановках;

- в закрытых помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, а также объектах, деятельность которых разрешена;

- в общественном транспорте, в том числе такси;

- здоровым лицам, при оказании помощи человеку с подозрением, либо больному коронавирусной инфекцией COVID-19;

- лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией, больным с симптомами коронавирусной инфекции (повышенная температура тела, одышка или кашель), либо имеющим положительные результаты ПЦР или экспресс-тестирования.

2. социальное дистанцирование не менее 2 метров:

- при нахождении и передвижении на открытом воздухе (на улице, вне дома), а также в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, либо объектах, деятельность которых разрешена, за исключением членов семьи.

При этом нахождение без медицинских или тканевых масок для населения не влечет ответственность в следующих случаях:

- детям в возрасте до 5 лет;

- лицам, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 человек, при соблюдении социальной дистанции;

- при приеме пищи в местах общественного питания, при соблюдении социальной дистанции;

- лицам, имеющим медицинские противопоказания по хроническим заболеваниям легких (хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); хронические неспецифические заболевания лёгких (ХНЗЛ): эмфизема лёгких, тяжёлые формы бронхиальной астмы, хронический облитерирующий бронхиолит, бронхоэктатическая болезнь, муковисцидоз, биссиноз и др.; хроническая сердечная недостаточность (ХСН) в стадии декомпенсации и другие), при наличии подтверждающих документов;

- в личном транспорте (одному или с членами одной семьи);

- за пределами населённого пункта (на природе) одному или с членами одной семьи;

- при курении разрешенных табачных изделий, в местах, не запрещенных законодательством, при соблюдении социальной дистанции»;

Лица с подтвержденным диагнозом COVID-19, как лица с высоким эпидемическим риском распространения COVID-19 обязаны:

- подписать, получить расписку об обязательном исполнении условий соблюдения домашнего карантина и соблюдать требования домашнего карантина;

- соблюдать карантинные, санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические требования;

- не допускать контакта в период нахождения в условиях карантина с иными лицами в целях исключения заражения;

- не покидать жилища без согласования с медицинскими работниками;

- предоставлять необходимую информацию для определения круга лиц, из числа близких контактов;

- незамедлительно информировать медицинских работников об изменении состояния своего здоровья (в период карантина 14 дней);

- выполнять законные требования или постановления должностных лиц государственных органов в пределах их компетенции;

- соблюдать удаленный мониторинг нахождения на домашнем карантине, согласно приложению 36 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- соблюдать требования постановлений».

Постановление вступает в силу с 21 ноября 2020 года и действует до его официальной отмены.



Как указывается в документе, по состоянию на 19 ноября 2020 года в организациях образования Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 477 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 среди учащихся, из них 125 среди обучающихся в оффлайн режиме или 26 %, в онлайн режиме 352 или 74 %, а также среди учителей - 108 случая.

На основе расчетных критериев процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных COVID-19 – 17,2 %, значение репродуктивности инфекции (R) по области – 1,01, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции CОVІD-19 ВКО отнесена в "красную зону".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!