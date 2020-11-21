Аким ЗКО и губернаторы РФ обсудили программу спасения реки Урал

Аким ЗКО отметил, что необходимо усилить контроль и предоставить западноказахстанским специалистам допуск к датчикам измерения выбросов.

На онлайн-встречах аким ЗКО и губернаторы Оренбургской и Саратовской областей обсудили программу спасения реки Урал, сообщает zakon.kz.

В ходе видеоконференцсвязи с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, аким ЗКО Гали Искалиев подчеркнул о необходимости совместной доработки программы по спасению трансграничной реки Жайык-Урал. Губернатор Денис Паслер отметил, что в настоящее время Министерство природных ресурсов Оренбургской области готовит доклад Президенту России о готовности программы и определения источника финансирования.

Необходимо отметить, что между областями сложилось плодотворное научное сотрудничество. К примеру, в прошлом, выведением казахской белоголовой породы КРС занимались ученые ЗКО и сотрудники института мясного скотоводства г.Оренбурга. Сейчас было бы полезно возобновление такого сотрудничества. Ученые Западно-Казахстанской области также заинтересованы в работе с Институтом степи Уральского отделения РАН, Федеральным научным центром биологических систем и агротехнологий РФ, – отметил Г.Искалиев.

Западно-Казахстанский регион экспортирует мясо, трансформаторы, полиэтиленовые трубы, а в Оренбургской области хорошо развито производство продуктов питания, которое имеет перспективы для экспорта в ЗКО. В ходе переговоров Гали Искалиев предложил создать Клуб делового сотрудничества двух областей, со стороны акимата области будут направлены перспективные предложения для участия оренбургских предпринимателей в инвестиционных проектах ЗКО.

Также прозвучал вопрос, который волнует жителей Бурлинского района, о превышении предельно допустимой концентрации выбросов на месторождении газа в Ташлинском районе Оренбурской области. Аким ЗКО отметил, что необходимо усилить контроль и предоставить западноказахстанским специалистам допуск к датчикам измерения выбросов. Губернатор Оренбургской области поддержал его предложение.

На онлайн-встрече между акимом ЗКО Гали Искалиевым и губернатором Саратовской области Валерием Радаевым обсуждалось начало подготовительных работ по пропуску автомашин через пограничный пункт "Фомин".

Как отметил Валерий Радаев, ремонт дороги от Александрова Гая до поста "Фомин" начнется в 2021 году, после чего планируется открыть двухсторонний автопереход.

Есть большой потенциал для прямых поставок через пункт пропуска мяса КРС по выгодным ценам для двух регионов. Для нормального функционирования пограничного поста мы готовы проложить необходимую инфраструктуру, – сказал аким ЗКО.

Гали Искалиев отметил хорошую работу Клуба делового сотрудничества между предпринимателями соседних регионов. В период роста случаев заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО, предприниматели Саратовской области оказали гуманитарную помощь в виде поставки средств индивидуальной защиты. Помимо этого, врачам ЗКО оказывали консультационную помощь сотрудники Саратовского государственного медицинского университета.

Аким ЗКО предложил, в случае улучшения эпидемиологической ситуации на территории регионов, проводить регулярные двухсторонние торговые ярмарки, запланировать и продолжить реализацию в следующем году экологических, спортивных и культурных мероприятий.

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