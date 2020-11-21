Передовое командование Корпуса сухопутных сил США начало работу в Польше

Главной задачей командования будет координация действий сухопутных войск ВС Польши в Европе, планирование операций и сотрудничество и синхронизация действий американских сил с войсками других стран НАТО.

В городе Познань на западе Польши официально начало свою деятельность командование пятого Корпуса сухопутных сил США, передает zakon.kz со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что оно будет единственной структурой такого ранга на территории всей Европы. Его основной задачей будет координация действий и надзор за сухопутными силами Соединенных Штатов, планирования и синхронизация сотрудничества американских войск с войсками стран-членов НАТО.

В командовании в будет служить более 200 американских военнослужащих во главе с дивизионным генералом.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в комментарции журнаоистам заявил, что присутствие передового командования в Польше является гарантией отпугивания потенциального агрессора.

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