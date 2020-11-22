На сегодняшний день 51 проект введен в эксплуатацию на общую сумму более 432 млрд тенге.

В "Nur Otan" обсудили ход реализации программы индустриально-инновационного развития Казахстана, сообщает zakon.kz.

Ход реализации проектов в рамках Карты индустриализации обсудили на заседании комиссии партии "Nur Otan" по направлению "Индустриально-инновационное развитие". Партийный куратор, депутат Мажилиса Альберт Рау назвал новые подходы по перезагрузке карты индустриализации.

Следует предусмотреть улучшенные условия по субсидированию процентной ставки и гарантированию проектов Карты индустриализации, подведение индустриальной инфраструктуры, а также мониторинг встречных обязательств. Кроме того, 50% выделяемых средств по линии институтов развития по финансированию необходимо направить на проекты Карты и включить в индикаторы Меморандума между Премьер-министром и акимами регионов количество вводимых проектов на соответствующий год, - заявил Альберт Рау.

В свою очередь вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов предоставил полный отчет по каждой области страны и назвал ключевые проекты 2020 года. Ими стали: Металлургический завод ТОО "КМК Investment" в Алматы, завод объемно-блочного домостроения ТОО "ModeX Astana" в столице, ферросплавный завод ТОО "Qaz Carbon" в Карагандинской области, производство легковых авто "Hyundai Trans Kazakhstan" в Алматы, производство автобусов, карьерной и дорожно-строительной техники в г. Сарань, ТОО "QazTehna" в Карагандинской области и производство тепловыделяющих сборок ТОО "Ульба-ТВС" в Восточно-Казахстанской области.

В текущем году планировалось запустить 206 проектов с объемом инвестиций 995,9 млрд тенге, созданием более 18,8 тыс. рабочих мест. Из них 77 проектов (5,8 тыс. рабочих мест) в сельской местности, в моногородах 15 проектов (более 1 тыс. рабочих мест). При выходе на полную мощность всех заявленных проектов, общий ожидаемый объем производимой продукции – около 3 млрд долларов США, из них на экспорт – 800 млн долларов США, - уточнил Аманияз Ержанов.

Спикер также отметил, что на сегодняшний день 51 проект уже введен в эксплуатацию на общую сумму более 432 млрд тенге, 127 проектов – планируется запустить до конца текущего года. В то же самое время, наблюдаются риски срыва сроков ввода в эксплуатацию 13 проектов и перенос 15 проектов на следующий год.

Среди регионов лидирующие позиции по объемам инвестиций занимают Карагандинская (203,1 млрд тенге), Актюбинская (138,3 млрд тенге) и Алматинская (104,1 млрд тенге) области. По количеству проектов – Актюбинская (23), г. Шымкент (21), Акмолинская и Павлодарская (по 14) области.

В ходе обсуждения Альберт Рау подчеркнул необходимость мониторинга реализации индустриальных проектов со стороны региональных партийных кураторов

Продолжение реализации индустриальных проектов, в нынешних "аномально" кризисных условиях – критически важно для диверсификации и устойчивости нашей экономики. Отрадно, что, несмотря на ограничительные меры, большинство проектов будет запущено, - отметил партийный куратор.

По итогам заседания Комиссия приняла ряд рекомендаций для Правительства, среди которых: оказать содействие въезду иностранных специалистов для проведения пуско-наладки готовых к запуску проектов; вернуться к практике Единой карты индустриализации с целью обеспечения отбора, координации и качественного мониторинга, своевременного ввода в эксплуатацию проектов Карты.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития рекомендовано при производстве бесшовных стальных труб в г. Алматы использовать исключительно казахстанскую сталь, а также совместно с акиматом г. Шымкент обеспечить запуск металлургического завода до конца года, инвестиции в который составляют порядка 50% всего объема инвестиций по индустриальным проектам города.

Министерству энергетики следует обеспечить заключение договоров реализуемых проектов Карты по ВИЭ с Единым расчетно-финансовым центром при АО "KEGOC".

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